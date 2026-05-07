Google accelera nel settore della salute digitale con il lancio dell'AI Health Coach, un assistente intelligente disponibile tramite la nuova app Google Health dal 19 maggio 2026. Questa iniziativa rappresenta un'evoluzione significativa dell'ecosistema Fitbit, consolidando la strategia di Google di integrare fitness, benessere e intelligenza artificiale in un'unica piattaforma.

Da Fitbit a Google Health

Con il lancio dell'AI Health Coach, l'app Fitbit si trasforma ufficialmente in Google Health. La piattaforma integrerà metriche di sonno, attività fisica, nutrizione e benessere mentale.

Questo cambio di denominazione non è puramente estetico, ma riflette l'espansione del ruolo dell'app come centro nevralgico per la salute digitale.

Funzionalità e personalizzazione dell'AI Health Coach

Basato sul modello Gemini, l'AI Health Coach funge da allenatore personale, esperto del sonno e consigliere per il benessere, interagendo via linguaggio naturale. Durante l'onboarding, l'utente fornisce obiettivi di salute, abitudini e dettagli di stile di vita; il coach elabora raccomandazioni su misura. È possibile registrare attività, pasti o dati sanitari tramite dettatura o caricamento di foto e file. Il sistema sfrutta dati incrociati – fitness, sonno, ambiente, nutrizione, ciclo mestruale, cartelle cliniche (se fornite) – per generare insight contestuali.

Lancio globale e compatibilità

Il rollout globale dell'AI Health Coach inizierà il 19 maggio 2026 e si concluderà il 26 maggio, in concomitanza con il debutto della nuova fascia fitness Fitbit Air. Il servizio sarà inizialmente disponibile per utenti con dispositivi Fitbit e Pixel Watch compatibili; chi non li possiede sarà avvisato non appena il coach sarà accessibile.

Abbonamenti e vantaggi

L'AI Health Coach è accessibile tramite l'abbonamento Google Health Premium, al costo di 9,99 dollari al mese o 99 dollari all'anno, prezzo invariato rispetto al precedente Fitbit Premium. Gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra avranno accesso al servizio senza costi aggiuntivi.

Funzionalità avanzate del coach

Il coach introduce funzionalità innovative per un'esperienza AI: piani fitness settimanali adattivi, logging multimodale (foto, documenti), guide workout con visualizzazioni e tracking automatico. Prevede l'integrazione con cartelle cliniche (USA) e un redesign di tracciamento ciclo, nutrizione e benessere mentale. Un salto qualitativo da preview a prodotto completo.

La strategia digitale di Google

Il rilancio dell'ecosistema Fitbit sotto Google Health evidenzia l'intenzione di Google di integrare IA, salute e wearable in un'offerta coesa. La fascia Fitbit Air, priva di schermo, funge da punto d'ingresso hardware per questo ecosistema, mentre l'AI Health Coach diventa il fulcro del valore aggiunto digitale, offrendo un'esperienza utente avanzata e personalizzata.

In sintesi, il lancio dell'AI Health Coach segna un cambio di paradigma per l'approccio di Google alla salute. Non più solo passi e battito cardiaco, ma un servizio intelligente e personalizzato che evolve con l'utente. Il 19 maggio 2026 diventa una data chiave nella nuova era del benessere digitale firmato Google.