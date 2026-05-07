Google ha lanciato il Fitbit Air, un dispositivo indossabile senza schermo che rappresenta un'evoluzione nel panorama dei fitness tracker. Offerto a 99,99 USD, si distingue per un design minimalista e discreto, ideale per chi desidera un monitoraggio continuo senza ingombri.

Monitoraggio avanzato e sensori integrati

Il Fitbit Air integra sensori avanzati: monitor ottico della frequenza cardiaca, accelerometro a tre assi con giroscopio, sensori per la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e un sensore di temperatura cutanea. Questi permettono un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca (24/7), notifiche per la fibrillazione atriale (AFib) e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), oltre al tracciamento delle fasi e della durata del sonno.

Design discreto e app di gestione

Il design senza schermo è pensato per incoraggiare gli utenti a "vivere il momento". Il monitoraggio avviene tramite la nuova app Google Health, che sostituisce la precedente Fitbit App. Disponibile per Android e iOS, l'app consente di visualizzare le statistiche e gestire le attività, offrendo un'esperienza personalizzata che migliora con l'apprendimento delle abitudini dell'utente.

Compattezza, comfort e resistenza

Il Fitbit Air si presenta come un piccolo "ciottolo" a forma di pillola, estremamente leggero e compatto. Pesa 5,2 grammi senza cinturino e 12 grammi con esso, risultando il 25% più compatto del Fitbit Luxe e il 50% più piccolo dell'Inspire 3. È resistente all'acqua fino a 50 metri, ideale per diverse attività.

Autonomia e ricarica rapida

La batteria del Fitbit Air garantisce un'autonomia fino a sette giorni. La ricarica rapida fornisce un giorno di carica in soli cinque minuti. Il dispositivo include un nuovo caricatore magnetico a forma di pillola con connettore USB-C, che permette una ricarica completa da 0 a 100% in circa 90 minuti.

Ecosistema Google e personalizzazione

Il Fitbit Air può essere abbinato al Pixel Watch, ottimizzando comfort e funzionalità. Google ha anche introdotto Google Health Coach, un allenatore personale potenziato da Gemini, disponibile per gli abbonati a Google Health Premium, per creare routine e analizzare il sonno. Sono disponibili diversi cinturini: la Performance Loop Band (in materiali riciclati e traspirante), l'Active Sport Band (in silicone impermeabile) e l'Elevated Modern Band (in poliuretano per un design discreto).

Una speciale edizione "Stephen Curry" offre un design unico per migliorare il flusso d'aria durante le attività intense.

Disponibilità sul mercato

Il Fitbit Air è già disponibile per il pre-ordine e sarà in vendita dal 26 maggio 2026 in numerosi mercati globali, inclusa l'Italia. Con questa innovazione, Google mira a offrire un'esperienza di monitoraggio della salute e del fitness discreta ma completa, coniugando semplicità, efficienza e comfort per un'ampia utenza.