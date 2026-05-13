Il 13 maggio 2026, X ha introdotto la funzionalità History, una tab progettata per consolidare in un unico spazio segnalibri, like, video e articoli. Questa novità mira a rendere più fluido l’accesso ai contenuti precedentemente salvati o visualizzati, trasformando l’applicazione in uno strumento “save-it-for-later”, ideale per riprendere letture o video interrotti.

Un archivio personale per i tuoi contenuti

Disponibile inizialmente su iOS, la nuova tab History sostituisce il pulsante “Bookmarks” nel menu laterale dell’app mobile. La pagina è suddivisa in quattro sezioni dedicate: Bookmarks e Likes, che raggruppano i salvataggi volontari dell’utente, e Videos e Articles, che si popolano automaticamente in base ai contenuti guardati o letti.

X offre così un archivio facilmente accessibile per ritrovare qualsiasi contenuto visualizzato, anche senza un salvataggio manuale esplicito. La cronologia rimane strettamente privata e visibile solo all’utente.

Con questa implementazione, X assume una fisionomia più simile a quella di un browser web, capace di ricordare e recuperare ciò che l’utente ha già visto o salvato. Questa evoluzione supera la frammentazione delle precedenti esperienze, dove i segnalibri erano nel menu principale e i like erano nascosti all’interno del profilo utente. La novità semplifica l’interazione e può incentivare l’utilizzo dei long-form, i contenuti estesi che X sta promuovendo attivamente. L'introduzione della funzionalità risponde anche alla difficoltà di riprendere operazioni precedenti a causa dell'elevato flusso quotidiano di contenuti, come osservato da Nikita Bier, responsabile di prodotto.

Strategia "Everything App" e valorizzazione dei contenuti

Il lancio della tab History si inserisce nella più ampia strategia di X per affermarsi come una “Everything App”. La piattaforma punta a trattenere autori ed editori direttamente al suo interno, offrendo strumenti nativi per creare e distribuire articoli lunghi e video di qualità, anziché fungere da mero veicolo di traffico verso siti esterni. Questo nuovo strumento di cronologia personalizzata rafforza tale approccio, promuovendo un’esperienza di fruizione continua e più integrata all’interno dell’ecosistema X. La mossa arriva in un momento in cui gli editori web hanno registrato un calo del traffico referral da piattaforme come Facebook e Google, spingendo X a posizionarsi come un'alternativa diretta per la pubblicazione e la scoperta di contenuti.

Impatto sull'esperienza utente e sviluppi futuri

Dal punto di vista dell’esperienza utente, la tab History risponde a un bisogno crescente di gestione dei contenuti consumati o salvati, che spesso si disperdono nei feed o nelle cronologie. Raggruppare tutti questi elementi in un’unica interfaccia rende l’app più utile e personale. La distinzione tra salvataggi intenzionali (like e bookmarks) e quelli impliciti (video guardati, articoli letti) amplia le possibilità di retrospettiva per chi utilizza X come diario digitale o archivio personale.

Tuttavia, non si può trascurare un possibile effetto paradossale: la visibilità automatica di like o visioni passate, anche se casuali o di scarso interesse, potrebbe generare momenti inaspettati all’interno della propria cronologia.

Questa natura esaustiva, seppur privata, rende History uno specchio fedele delle interazioni, con benefici e potenziali inconvenienti da bilanciare. Al momento, non è stato annunciato un rollout per Android, suggerendo un’implementazione graduale, mentre la possibilità di estendere la cronologia a esperienze web o desktop rimane una prospettiva interessante per il futuro.

In sintesi, la nuova tab History di X rappresenta un significativo passo avanti verso una piattaforma più integrata e consapevole del ciclo di consumo dell’utente, pronta a trattenere autori e lettori con un’esperienza sempre più interna e personalizzata.