Il colosso della produzione elettronica Foxconn, riconosciuto come fornitore chiave per giganti tecnologici quali Apple, Google e Nvidia, ha confermato di essere stato vittima di un cyberattacco. L'incidente ha compromesso alcune delle sue strutture operative in Nord America, mettendo a rischio dati sensibili. Il gruppo ransomware Nitrogen ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, dichiarando di aver sottratto oltre 11 milioni di file contenenti informazioni riservate di clienti di alto profilo, tra cui Apple, Dell, Google, Intel e Nvidia.

L'impatto dell'attacco e la risposta di Foxconn

Foxconn ha prontamente confermato l'intrusione e ha comunicato che il proprio team di cybersecurity ha attivato tutte le misure di risposta necessarie per contenere i danni. Nonostante la gravità dell'evento, le fabbriche interessate stanno gradualmente riprendendo la normale produzione. Le indagini sono ancora in corso per valutare la piena portata del furto di dati, considerando che tra le informazioni trafugate figurano anche progetti interni e disegni tecnici di rilevante importanza.

Il gruppo Nitrogen e la sua strategia

Nitrogen è una banda di ransomware nota per la sua aggressiva strategia di double-extortion. Questo approccio implica che gli hacker non si limitano a criptare i file delle vittime per bloccarne l'accesso, ma li sottraggono anche, minacciando di renderli pubblici qualora il riscatto non venga pagato.

Si ritiene che Nitrogen sia un discendente del codice ransomware Conti 2, con origini in Russia.

Un aspetto preoccupante evidenziato dagli esperti riguarda un potenziale bug nel decryptor ESXi di Nitrogen. Tale difetto potrebbe, in teoria, rendere impossibile il recupero dei file anche dopo l'eventuale pagamento del riscatto, aumentando ulteriormente la pressione sulle aziende colpite e la complessità della gestione di tali attacchi.

Precedenti attacchi a Foxconn

Questo non è il primo episodio di cyberattacco che colpisce Foxconn. L'azienda ha già subito incidenti simili in passato, come quelli attribuiti al gruppo LockBit nel 2022 e nuovamente nel 2024. La frequenza di questi attacchi evidenzia come obiettivi strategici nel settore tecnologico, come Foxconn, siano costantemente nel mirino dei criminali informatici, data la loro posizione cruciale nella catena di fornitura globale.

Rafforzare la sicurezza informatica: una priorità

La serie di attacchi subiti da Foxconn sottolinea l'urgenza per le aziende del settore tecnologico di rafforzare in modo continuativo le proprie difese cybernetiche. In un contesto di minacce sempre più sofisticate, la cybersecurity non può più essere considerata un aspetto secondario, ma deve assumere un ruolo centrale nelle strategie aziendali. È fondamentale implementare piani di sicurezza robusti che includano efficaci misure di prevenzione, sistemi di rilevamento avanzati e capacità di risposta rapida agli attacchi.

Parallelamente, è cruciale educare il personale sui rischi specifici legati agli attacchi ransomware. La crescente frequenza e l'abilità dei gruppi criminali come Nitrogen rendono indispensabile l'adozione di misure proattive per proteggere le informazioni sensibili e garantire la continuità operativa delle imprese.