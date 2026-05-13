Instagram ha annunciato mercoledì 13 maggio 2026 il lancio globale di “Instants”, una nuova funzione per la condivisione di foto autentiche e temporanee. Concepita per chi desidera immortalare momenti reali senza filtri né editing, Instants consente di inviare scatti che scompaiono dopo una singola visualizzazione o entro 24 ore. La condivisione è limitata ai 'Close Friends' o ai follower reciproci, garantendo una visualizzazione riservata.

Ritorno all'immediatezza e all'autenticità

Con Instants, Instagram si allontana dalla perfezione patinata per abbracciare l'immediatezza.

Gli utenti possono scattare foto direttamente con la fotocamera in-app, senza possibilità di modifiche o filtri; è consentita solo l'aggiunta di testo. Questo approccio richiama piattaforme come Snapchat, Locket e BeReal, tutte incentrate sulla condivisione di momenti autentici e spontanei.

La funzionalità è disponibile sia come integrazione nell'app principale di Instagram — accessibile tramite un'icona a forma di pila di foto nella sezione dei messaggi diretti (DMs) — sia come app standalone, attualmente in fase di test in Spagna e Italia.

Privacy e controllo utente

Il design di Instants pone l'accento sulla privacy e l'immediatezza. Ogni foto condivisa può essere visualizzata una sola volta, e la piattaforma impedisce screenshot o registrazioni.

Gli scatti rimangono accessibili all'utente in un archivio privato per un massimo di un anno, da cui è possibile creare riepiloghi da pubblicare nelle Storie. In caso di invio accidentale, una funzione "undo" permette di ritirare l'Instant prima che venga aperto.

Gli utenti hanno pieno controllo sulla ricezione: è possibile sospendere temporaneamente gli Instants tenendo premuta l'icona nella casella DMs e scorrendo verso destra, oppure silenziare o bloccare specifici contatti.

Strategia e posizionamento sul mercato

Il lancio di Instants rappresenta un'inversione di tendenza per Instagram, che si allontana dai contenuti altamente curati e professionali per riscoprire uno spazio sociale più informale e privato tra amici.

Questa mossa riflette la volontà di Meta di promuovere un'esperienza utente meno performativa e più autentica.

L'iniziativa, tuttavia, giunge in un contesto di mercato in cui applicazioni simili, come BeReal, mostrano un calo di popolarità. Inoltre, le Storie di Instagram già offrono un canale per contenuti spontanei, sollevando interrogativi sulla reale necessità di una nuova funzione o app dedicata esclusivamente alla condivisione di foto private e istantanee.

App autonoma: opportunità o frammentazione?

La scelta di testare Instants anche come applicazione autonoma, disponibile su App Store e Google Play in alcune regioni, mira a facilitare un accesso più rapido alla fotocamera. Tuttavia, la storia di Meta è costellata di funzionalità separate che non sempre hanno ottenuto il successo sperato.

La vera sfida sarà integrare Instants nell'uso quotidiano degli utenti senza creare un'eccessiva frammentazione dell'esperienza.

Questa iniziativa, che riprende concetti già esplorati con uno strumento precedentemente noto come "Shots", evidenzia una strategia iterativa di Meta: continuare a sperimentare per trasformare potenziali insuccessi in successi di massa, come già accaduto con le Storie di Instagram.

In sintesi, Instants si propone di ridefinire la condivisione di momenti "dietro le quinte", puntando su spontaneità, autenticità e privacy. Il suo successo dipenderà dalla capacità di ritagliarsi uno spazio significativo in un ecosistema digitale già ricco di strumenti simili.