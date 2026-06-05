Anthropic, protagonista nel settore dell'intelligenza artificiale, si prepara alla quotazione in borsa, spinta da una crescita vertiginosa. La società ha raccolto 65 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione di 965 miliardi. Nonostante perplessità sulla sostenibilità dei ritorni nell'AI, la co-fondatrice Daniela Amodei è fiduciosa, giustificando l'IPO con la necessità di capitale per sostenere l'espansione.

Crescita, sfide e visione di Amodei

La crescita di Anthropic è stata straordinaria: il fatturato annuo ha raggiunto i 47 miliardi di dollari a maggio, rispetto ai 9 miliardi di fine 2025.

Ciò ha accelerato la decisione di un'IPO. Il percorso presenta sfide, come evidenziato da Uber, dove non tutti gli investimenti in AI si rivelano produttivi, sollevando interrogativi sulla crescita del settore e la potenziale necessità di contenere i budget. Di fronte a tali incertezze, Daniela Amodei resta ottimista sulle potenzialità dell'AI, indicando coding, servizi finanziari, legale e sanità quali principali motori di efficienza e creatività. Prevede che, con maggiore familiarità aziendale, il valore degli strumenti AI si integrerà sempre più nelle attività quotidiane.

Strategia infrastrutturale e futuro

A differenza di competitor come OpenAI, Anthropic non costruisce propri data center per le esigenze computazionali.

L'azienda adotta un approccio cauto, volto a evitare di sovrastimare le proprie capacità e a non esporsi a rischi eccessivi, data la difficoltà di prevedere la domanda di calcolo. Una recente partnership con xAI per la capacità di calcolo comporta una spesa mensile di 1,25 miliardi di dollari. La rapida crescita di Anthropic solleva interrogativi sulla sostenibilità futura dell'AI. Sebbene i ricavi abbiano superato i 30 miliardi ad aprile 2026, mantenere tale ritmo è una sfida. L'introduzione di Claude Code, con un miliardo di ricavi annualizzati in sei mesi, dimostra il potenziale dell'AI ma anche le complessità di un'espansione così veloce. Anthropic è in una fase cruciale: convertire l'interesse in crescita duratura, ottimizzando risorse e strategie per nuovi mercati. L'IPO può fornire capitale, ma richiederà di soddisfare le attese degli investitori pubblici.