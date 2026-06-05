La città di Los Angeles si appresta a ospitare un appuntamento di rilievo per l'industria della tecnologia avanzata. Il StrictlyVC, in programma il prossimo 18 giugno presso The Aerospace Corporation Campus a El Segundo, si configura come un'occasione imperdibile per approfondire i cambiamenti cruciali che stanno ridefinendo i settori del capital venture, della tecnologia della difesa e dell'intelligenza artificiale (AI).

Un forum per leader e innovatori del settore

L'evento di Los Angeles si focalizza sull'interazione dinamica tra tecnologia all'avanguardia e priorità nazionali.

Gli organizzatori hanno concepito un format intimo, pensato per favorire conversazioni dirette e significative tra i partecipanti, che includono figure di spicco come investitori, fondatori di startup e leader del panorama tecnologico.

Il programma prevede interventi di relatori di alto profilo. Ethan Thornton, fondatore di Mach Industries, aprirà la serata condividendo la sua visione su come costruire rapidamente aziende nel settore della difesa, sfruttando le innovazioni nell'autonomia e nella sicurezza nazionale. Seguiranno Delian Asparouhov di Founders Fund e Saif Khawaja di Shinkei Systems, i quali esploreranno l'ascesa della AI fisica, con particolare attenzione alle sue applicazioni nella robotica e nell'automazione.

Un altro contributo atteso è quello di Carter Reum, co-fondatore e partner di M13, che nella sua sessione “Finding the Next Big Thing” analizzerà come l'AI stia rimodellando interi settori e come gli investitori stiano superando l'hype a breve termine per identificare aziende con un potenziale di durata a lungo termine. Ulteriori speaker e sessioni saranno annunciati prossimamente, arricchendo ulteriormente l'agenda di StrictlyVC Los Angeles.

Los Angeles: crocevia di innovazione e sviluppo

Grazie alla sua consolidata eredità nel settore aerospaziale, Los Angeles rappresenta un ambiente ideale per coltivare nuove collaborazioni tra il mondo della tecnologia e quello della difesa. Questo evento è destinato ad accelerare il finanziamento di applicazioni legate all'AI fisica, le quali sono in grado di generare nuove opportunità lavorative nei settori della produzione e dell'automazione.

Tale dinamica sottolinea una chiara tendenza verso soluzioni tecnologiche concrete che impattano direttamente sulla sicurezza quotidiana e sulla crescita economica complessiva.

Oltre ai dibattiti e alle presentazioni sul palco, StrictlyVC offre preziose opportunità di networking, permettendo ai partecipanti di connettersi con operatori del settore e di stimolare discussioni approfondite che promuovano un proficuo scambio di idee e prospettive.

Venture capital e il futuro della tecnologia

L'agenda di StrictlyVC continua a espandersi, riflettendo l'importanza crescente di dibattiti che pongono l'intelligenza artificiale e la tecnologia della difesa al centro del progresso industriale. L'evento non è solo un semplice incontro, ma una vera e propria piattaforma strategica per esplorare e far progredire il mondo della tecnologia di frontiera, delineando un futuro promettente per l'intero ecosistema innovativo.