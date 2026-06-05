L'industria dell'intelligenza artificiale si trova a fronteggiare un conto salato per l'uso dei token. Il fenomeno, noto come "tokenmaxxing", minaccia di diventare una bomba finanziaria, spingendo i Chief Financial Officer (CFO) a un attento controllo dei costi AI, dalla gestione dei modelli ai prompt automatizzati.

Tokenmaxxing: consumo sfrenato e rischio sistemico

Il tokenmaxxing, ovvero la pressione verso un utilizzo massiccio di token, è un tema caldo. Alcune aziende hanno creato classifiche interne per premiare i maggiori consumatori, con costi che possono raggiungere migliaia di dollari o centinaia di miliardi di token mensili.

Il Paradosso di Jevons aggrava la situazione: nonostante il calo dei prezzi unitari, l'adozione su vasta scala incrementa i costi complessivi, superando spesso quelli del lavoro manuale.

Le politiche aziendali di fronte all'escalation dei costi AI

Molte aziende hanno raggiunto il limite di spesa. Uber ha esaurito il budget AI 2026 ad aprile. Microsoft ha ridotto le licenze di Claude Code per i costi elevati. Amazon ha rilevato utilizzi superflui, generati per mantenere posizioni in classifiche interne. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha ammesso che i costi dei token sono un "problema enorme", con aziende che esauriscono il budget annuale nel primo trimestre e chiedono modelli più efficienti.

Strumenti e soluzioni per una governance efficace della spesa AI

Il mercato ha risposto con soluzioni come Ramp, TokenCost, TokenHub e LLMetrics. Queste dashboard in tempo reale aggregano i costi per provider, modello e team, generano avvisi per anomalie e suggeriscono risparmi. Si integrano con OpenAI, Anthropic, Google Gemini e altri, permettendo al finance di monitorare la spesa 'down to the token', segmentare i costi per progetto e anticipare problemi.

Budget imprevedibili e la sfida della governance

Il budgeting tradizionale basato su licenze non regge la variabilità dei costi per token, poiché ogni interazione AI è unica. Molti CIO e CFO segnalano sovraccosti del 30-50%, con spese medie mensili sopra gli 85.000 dollari per l'AI.

È essenziale distinguere la spesa fissa da quella variabile, tracciare la granularità delle interazioni e prevedere i picchi di consumo prima che intacchino i margini aziendali.

Trend emergenti e prospettive future per l'AI

Il costo crescente dei token alimenta discussioni su soluzioni on-premise: infrastrutture AI dedicate per una metrica stabile. Il billing a consumo evolve verso un pricing legato agli outcome – un workflow completato o un ticket chiuso – scollegando il costo dai token. Ricerche accademiche mostrano che i task agentici consumano fino a mille volte più token rispetto a query standard, con elevata variabilità e inefficienza. Cresce l'interesse per meccanismi di accertamento onesto del conteggio token, per contrastare rischi di frode o conteggi gonfiati, tramite attestazioni affidabili o prove crittografiche.

Il panorama evidenzia uno sforzo collettivo per portare governabilità e trasparenza nella monetizzazione dell'AI. La transizione da sprint incontrollati a modelli sostenibili richiede strumenti intelligenti, nuove pratiche finanziarie e una governance matura.