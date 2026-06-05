L'operatore di data center hyperscale AirTrunk, sostenuto da Blackstone e CPPIB, ha annunciato un piano di investimento di 30 miliardi di dollari in India entro il 2030. L'obiettivo è sviluppare 5 gigawatt (GW) di nuova capacità per data center orientati all'intelligenza artificiale, segnando un momento cruciale per l'infrastruttura digitale del Paese. L'ingresso di AirTrunk nel mercato indiano è avvenuto all'inizio del 2026 tramite l'acquisizione strategica di Lumina CloudInfra.

L'operazione Lumina CloudInfra ha immediatamente integrato nella pipeline di AirTrunk circa 600 megawatt (MW) di capacità pianificata, con progetti in hub digitali chiave come Mumbai, Chennai e Hyderabad.

A rafforzare ulteriormente la strategia di espansione, AirTrunk ha siglato una lettera d'intenti con il governo del Maharashtra per lo sviluppo di un imponente data center da 3 GW nel Raigad Pen Growth Centre. Questo progetto prevede un investimento di circa 200 miliardi di rupie, equivalenti a circa 21 miliardi di dollari. Tale iniziativa rappresenta una porzione significativa del totale pianificato di 5 GW, evidenziando l'approccio di AirTrunk che combina acquisizioni mirate e sviluppo greenfield per accelerare la sua presenza nel subcontinente.

Crescita e incentivi nel mercato indiano

L'India sta vivendo una fase di crescita esplosiva della sua capacità di data center. Le stime indicano che la capacità installata potrebbe aumentare da circa 1,5 GW nel 2025 a circa 10 GW entro il 2030.

Altre analisi prevedono un incremento da 1,4-1,6 GW a 5 GW entro il 2030, con investimenti cumulati che si avvicinano ai 30 miliardi di dollari. Il governo indiano ha implementato misure significative per attrarre investimenti, tra cui esenzioni fiscali fino al 2047 per i servizi cloud gestiti da data center locali. Queste politiche, insieme alla crescente importanza di dati, intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, rafforzano notevolmente l'attrattività del mercato indiano per gli investitori globali.

Impatto strategico e sfide operative

L'investimento di AirTrunk ha ricevuto un importante riconoscimento, anche dal Primo Ministro Narendra Modi, che lo ha definito tra i più significativi per l'ecosistema digitale indiano.

Tali asset strategici consolidano la posizione dell'India come hub globale per il cloud computing e l'intelligenza artificiale. Tuttavia, la realizzazione di un piano così ambizioso non è priva di ostacoli. La domanda di energia elettrica e acqua è destinata ad aumentare drasticamente; si prevedono consumi energetici fino a sei volte maggiori entro il 2030 e un fabbisogno idrico annuale di centinaia di miliardi di litri. Garantire un approvvigionamento energetico stabile e sostenibile sarà, dunque, cruciale per la sostenibilità operativa e la riuscita del progetto.

Prospettive future e integrazione

L'acquisizione di Lumina CloudInfra fornisce ad AirTrunk solide capacità esecutive e una rete di contatti sul territorio, mentre il capitale di Blackstone e CPPIB assicura la continuità finanziaria necessaria per sviluppi su larga scala.

Una questione aperta riguarda l'integrazione tra la rete di partner locali costruita da Lumina e la focalizzazione iperscalare di AirTrunk. È fondamentale costruire una collaborazione efficace per evitare la potenziale marginalizzazione di operatori regionali e fornitori di servizi. L'India, con la sua spinta verso la sovranità digitale, l'espansione dell'IA e le politiche incentivanti, si conferma un terreno ideale per investimenti di questa portata. La vera sfida sarà mantenere un'esecuzione efficiente, ecologica e collaborativa in un contesto di forte competitività globale. Questo scenario vede gli hyperscaler internazionali, supportati da investitori istituzionali, ridefinire il ritmo e la scala dello sviluppo infrastrutturale, con AirTrunk e il suo piano da 5 GW tra i protagonisti di questa nuova fase della digitalizzazione indiana.