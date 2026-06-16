La metallurgia, un'arte antica quanto l'umanità, sta vivendo una rivoluzione grazie a Foundation Alloy. Per millenni, la creazione di leghe metalliche è rimasta immutata, basandosi sulla fusione di diversi elementi. Questa startup americana, tuttavia, ha sviluppato una tecnica radicalmente diversa che promette di ridefinire l'intero settore.

Un metodo innovativo per leghe avanzate

Il cuore dell'innovazione di Foundation Alloy è un metodo di legatura che, anziché fondere i metalli, "schiaccia le particelle di polvere metallica", come spiega Jake Guglin, co-fondatore e CEO.

Questo processo allo stato solido utilizza significativamente meno energia rispetto alla fusione tradizionale e permette di ottenere un'omogeneità cristallina, evitando vuoti e consentendo l'unione di metalli con punti di fusione molto differenti. Il risultato sono leghe capaci di resistere a stress termici e meccanici elevati.

Dalla ricerca scientifica all'applicazione industriale

La tecnologia di Foundation Alloy è frutto di oltre vent'anni di ricerca condotta da Tim Rupert e Chris Schuh, che hanno studiato il comportamento dei metalli su scala nanometrica. Questo approccio ha permesso di superare i limiti della metallurgia convenzionale, aprendo la strada a materiali avanzati. I prodotti iniziali includono componenti per l'industria automobilistica, aerospaziale e della difesa, in particolare per i droni, dove le esigenze di produzione sono elevate.

Espansione e impatto sul mercato globale

L'innovazione di Foundation Alloy ha già attratto settori ad alte prestazioni, come i componenti per droni militari, gli orologi di lusso e i coltelli da chef. Per scalare la produzione fino a diverse tonnellate settimanali entro il 2027, l'azienda ha ottenuto un finanziamento di Serie A da 22 milioni di dollari. Guidato da Voyager Ventures, con la partecipazione di Trust Ventures, Yamaha Motors e America’s Frontier Fund, questo capitale supporterà anche l'espansione della distribuzione in Giappone e nel Sud-Est asiatico, grazie alla partnership con Kanematsu Corporation.

Il futuro dei super metalli con MetalsFIRST™

L'approccio di Foundation Alloy, basato sulla tecnologia proprietaria MetalsFIRST™, non si limita a migliorare i processi, ma ridefinisce le capacità delle leghe.

Questa metodologia consente di progettare e produrre leghe ingegneristiche con microstrutture e composizioni irraggiungibili con i processi tradizionali basati sulla fusione. La capacità di creare leghe ottimizzate per specifiche applicazioni, libere dai vincoli di fusione, apre scenari inediti per lo sviluppo di materiali avanzati nel 21° secolo.

Con prodotti che spaziano dalle leghe di molibdeno isotropiche, con strutture granulari cento volte più fini, a acciai speciali e superleghe di nichel in fase di sviluppo, Foundation Alloy sta dimostrando come sia possibile ottenere prestazioni ingegneristiche superiori senza compromessi. Tutti i materiali sono prodotti negli Stati Uniti, consolidando la posizione dell'azienda come pioniere nella creazione di super metalli che plasmeranno le applicazioni industriali del futuro.