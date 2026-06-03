L'autorità britannica per la concorrenza, la Competition and Markets Authority (CMA), ha introdotto requisiti vincolanti per Google, segnando una svolta nel rapporto tra editori e piattaforme di intelligenza artificiale. A partire dal 3 giugno 2026, gli editori avranno la possibilità di escludere i propri contenuti dai servizi di ricerca generativa di Google, quali AI Overviews e AI Mode, e dai modelli di addestramento. Questa opzione di opt-out sarà disponibile tramite un nuovo strumento nella Search Console. Tale obbligo, definito una "prima mondiale", mira a fornire agli editori strumenti efficaci per proteggere il traffico e i diritti d'autore dei loro contenuti.

Contesto normativo e status di mercato strategico

Questa iniziativa regolatoria deriva dalla designazione di Google, avvenuta nell'ottobre 2025, come operatore con "strategic market status" nel settore della ricerca online. Tale classificazione, prevista dal Digital Markets, Competition and Consumers Act del Regno Unito, conferisce alla CMA l'autorità di imporre vincoli operativi ai principali attori tecnologici.

Funzionamento dell'esclusione e attribuzione dei contenuti

La CMA impone a Google di mettere a disposizione degli editori "effective tools" per escludere i propri contenuti sia dalla generazione di riassunti AI (AI Overviews) sia dal loro impiego per il fine-tuning di modelli di intelligenza artificiale esterni alla ricerca tradizionale.

Parallelamente, Google dovrà garantire una corretta attribuzione delle fonti nei risultati generati dall'AI, utilizzando link chiari che reindirizzino al sito originale del contenuto.

Impatto su editori, piccole imprese e potere negoziale

Gli editori, in particolare le testate giornalistiche, avevano precedentemente segnalato una notevole diminuzione del traffico, attribuendola ai riassunti generati dall'AI che riducevano la necessità per gli utenti di accedere al contenuto originale. La CMA riconosce che l'opzione di esclusione rafforza la posizione negoziale degli editori nei confronti di Google. Ciononostante, la misura incide anche sulle piccole imprese: per queste, l'apparizione nei primi risultati generati dall'AI ha spesso rappresentato un'opportunità di visibilità preziosa, pertanto potrebbero optare per rimanere incluse (opt-in) al fine di non perdere tale vantaggio.

Tempistiche e monitoraggio dell'implementazione

Google avrà a disposizione nove mesi per attuare le modifiche richieste, sebbene la CMA preveda che alcune funzionalità siano operative già nelle fasi iniziali dell'anno. L'azienda sarà soggetta a una rendicontazione semestrale pubblica per verificare il livello di conformità alle nuove direttive.

Prospettive future e impatto globale

L'autorità regolatoria ha dichiarato che seguirà attentamente l'evoluzione della situazione e si riserva la facoltà di introdurre ulteriori provvedimenti qualora ritenuto necessario. L'azione intrapresa dal Regno Unito potrebbe servire da modello per altre giurisdizioni che affrontano il crescente impatto dell'intelligenza artificiale sul web, anticipando possibili iniziative normative in Europa (come il DMA) e negli Stati Uniti.

La decisione del 3 giugno 2026 rappresenta un punto di svolta significativo: per la prima volta, un'autorità regolatoria impone a un colosso digitale strumenti concreti per una effettiva gestione dell'esposizione dei contenuti all'interno dei sistemi generativi. Il futuro di questo nuovo equilibrio dipenderà dall'adozione pratica di tali opzioni da parte degli editori e dalla verifica dell'efficacia del rinnovato patto di trasparenza e controllo.