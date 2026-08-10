Il mercato continua a intrecciare le strategie delle principali società italiane, con Juventus, Inter, Napoli e Torino impegnate su fronti differenti. La Lazio avrebbe chiesto informazioni per Fabio Miretti, mentre i nerazzurri starebbero valutando Lamine Sy come alternativa più economica a Spence. Il Napoli, infine, potrebbe favorire l'uscita di Michael Folorunsho verso il Torino attraverso una nuova operazione in prestito.

Juventus, la Lazio chiede Miretti: possibile prestito nella Capitale

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Nicolò Schira, la Lazio avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per un eventuale trasferimento in prestito di Fabio Miretti.

Il giovane centrocampista sarebbe infatti tra i giocatori destinati a lasciare la Continassa e, in questo senso, l'ipotesi di una stagione nella Capitale potrebbe rappresentare una soluzione interessante per tutte le parti coinvolte. La Juventus potrebbe infatti permettere al classe 2003 di accumulare minuti e responsabilità in una squadra storica come la Lazio, con l'obiettivo di favorirne la crescita e, allo stesso tempo, rivalutarne il cartellino dopo una stagione complessa vissuta in bianconero. Per il giocatore si tratterebbe di una nuova esperienza in Serie A, utile per ritrovare continuità e dimostrare nuovamente le qualità che lo avevano portato a essere considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile juventino.

Inter, Sy alternativa a Spence, Torino, idea Folorunsho

L'Inter continua invece a lavorare alla ricerca di un nuovo terzino destro. Tra i profili monitorati ci sarebbe quello di Spence del Tottenham, ma la dirigenza nerazzurra starebbe valutando anche soluzioni meno blasonate e soprattutto più accessibili dal punto di vista economico. In quest'ottica potrebbe assumere particolare interesse la candidatura di Lamine Sy, fluidificante classe 2002 attualmente in forza all'Auxerre. Il giocatore potrebbe rappresentare un'opzione interessante proprio per il rapporto tra qualità e investimento: per assicurarselo potrebbero infatti essere sufficienti circa 5 milioni di euro, una cifra decisamente più contenuta rispetto a quella necessaria per arrivare a Spence.

Infine, attenzione all'asse Napoli-Torino. Il club partenopeo sarebbe intenzionato ad alleggerire la propria rosa e tra i giocatori in uscita ci sarebbe Michael Folorunsho, centrocampista italiano rientrato dal prestito al Cagliari dopo un'esperienza non particolarmente positiva. Il suo nome sarebbe finito nei radar del Torino, pronto a valutare una nuova formula temporanea: prestito con eventuale diritto di riscatto.