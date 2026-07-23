ORiS, spin-off del Politecnico di Torino incubato presso I3P ed Esa Bic Turin, ha annunciato un aumento di capitale da 5 milioni di euro per accelerare lo sviluppo della propria tecnologia di trasmissione wireless di energia destinata ai satelliti. La società, fondata dagli ingegneri Andrea Villa, Anna Mauro, Domenico Edoardo Sfasciamuro e Francesco Lopez, mira a realizzare una rete di distribuzione di energia nello spazio attraverso sistemi di trasmissione wireless.

L'obiettivo dichiarato dall'amministratore delegato Andrea Villa è trasformare l'energia in orbita in un servizio disponibile su richiesta.

Per raggiungere questo traguardo, ORiS dovrà dimostrare che le tecnologie sviluppate raggiungono le prestazioni richieste dal mercato e trasformare un prototipo in un prodotto affidabile. Il primo test in orbita del software per la trasmissione di energia su lunga distanza è previsto nel 2027, nell'ambito di una missione realizzata insieme alla tedesca DCUBED, con la trasmissione di energia via laser tra due satelliti a circa dieci metri di distanza.

Investimenti e Sviluppo a Torino

L'investimento raccolto da ORiS comprende un round pre-seed da 4,5 milioni di euro, guidato dal fondo internazionale Earlybird e co-guidato da Pitchdrive, con la partecipazione di Galaxia, Vento e Fondo Piemonte Next.

A questi si aggiunge un contributo di 500 mila euro ottenuto tramite un bando della Regione Piemonte dedicato alla crescita delle startup innovative. Le nuove risorse saranno utilizzate per ampliare il team, rafforzare le competenze interne e accelerare lo sviluppo tecnologico, con assunzioni concentrate a Torino. "Per attrarre i migliori talenti serve una visione internazionale, un ambiente dinamico e opportunità di crescita", ha dichiarato Villa, sottolineando il ruolo di Torino come "uno degli hub più importanti del settore spaziale italiano".

Prospettive e Collaborazioni

La visione di lungo periodo di ORiS è la creazione di una rete composta da centinaia di satelliti in grado di distribuire energia ad altri veicoli spaziali, rendendo l'energia una commodity disponibile a qualsiasi operatore satellitare.

In una prima fase il servizio sarà rivolto a un numero limitato di clienti, per poi espandersi con la crescita della costellazione. Tra i progetti in corso figura anche uno studio di fattibilità con Thales Alenia Space sulla trasmissione wireless di energia ai rover destinati alle future missioni lunari. "Siamo convinti che entro il 2030 i nostri laser saranno pronti per supportare le missioni sulla Luna", ha affermato Villa. Le nuove risorse saranno inoltre destinate alla realizzazione di nuovi laboratori, clean room e allo sviluppo della piattaforma LOONA per applicazioni dual-use, confermando il ruolo di Torino come polo della space economy.