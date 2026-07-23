La startup torinese ORiS, spin-off del Politecnico di Torino e incubata presso I3P ed ESA BIC Turin, ha annunciato un aumento di capitale da 5 milioni di euro. Il finanziamento è destinato ad accelerare lo sviluppo della sua innovativa tecnologia di trasmissione wireless dell’energia nello spazio e a rafforzare il team. Fondata dagli ingegneri del Politecnico di Torino Andrea Villa, Anna Mauro, Domenico Edoardo Sfasciamuro e Francesco Lopez, l'azienda mira a creare una rete di distribuzione energetica spaziale tramite sistemi wireless via laser per alimentare satelliti e supportare missioni.

Visione e Prossimi Passi Tecnologici

La visione di ORiS è rivoluzionare l'accesso all'energia in orbita, trasformandola in un servizio disponibile su richiesta. L'obiettivo è ottimizzare le prestazioni dei satelliti, rendendo l'energia una risorsa sempre accessibile, come sulla Terra. Andrea Villa, amministratore delegato, ha sottolineato la necessità di dimostrare l'efficacia e l'affidabilità delle tecnologie, trasformando un prototipo in un prodotto affidabile. La roadmap prevede il primo test in orbita del software per la trasmissione di energia a lunga distanza nel 2027. Questa dimostrazione, in collaborazione con la tedesca DCUBED, proverà la trasmissione di energia via laser tra due satelliti a circa dieci metri, un passo fondamentale per la rete.

Il Finanziamento e l'Impatto Locale

L'aumento di capitale include un round pre-seed da 4,5 milioni di euro, guidato dal fondo internazionale Earlybird e co-guidato da Pitchdrive, con la partecipazione di Galaxia, Vento e Fondo Piemonte Next. A questo si somma un contributo di 500 mila euro dalla Regione Piemonte, portando il totale a 5 milioni. Le risorse saranno impiegate per l'ampliamento del team di ricerca e sviluppo, la realizzazione di nuovi laboratori e clean room, e l'evoluzione della piattaforma LOONA verso applicazioni dual-use. Tutte le nuove assunzioni saranno a Torino, confermando la città come hub strategico per il settore spaziale italiano e rafforzando l'ecosistema locale.

Progetti Futuri e Vantaggi della Tecnologia

Tra i progetti di ORiS, spicca uno studio di fattibilità con Thales Alenia Space per la trasmissione wireless di energia ai rover destinati alle missioni lunari. Andrea Villa ha dichiarato che "entro il 2030 i nostri laser saranno pronti per supportare le missioni sulla Luna", delineando una visione a lungo termine. La tecnologia ORiS offre vantaggi significativi. Per i satelliti già operativi, prolungherà la durata delle missioni, ottimizzerà l'utilizzo degli strumenti e garantirà l'operatività anche durante le eclissi, quando i pannelli solari non producono energia. Per i futuri sistemi elettrici spaziali, rivoluzionerà la progettazione, riducendo peso e vincoli strutturali, aprendo la strada a missioni più complesse.