In un'epoca in cui la transizione alla mobilità elettrica è cruciale, un'analisi congiunta di TechCrunch e Hudson Labs rivela un fenomeno sorprendente: General Motors e Ford stanno riducendo drasticamente le menzioni dei veicoli elettrici (EV) nelle loro comunicazioni trimestrali con gli investitori. Nonostante ingenti investimenti passati e il lancio di modelli iconici, il focus si sposta verso ambiti più redditizi.

L'analisi di TechCrunch e Hudson Labs: il calo dell'attenzione sugli EV

Utilizzando Co‑Analyst, Hudson Labs ha esaminato le trascrizioni delle earnings call.

I trend sono chiari: nei primi anni post‑pandemia, GM dedicava circa un terzo del tempo agli EV (oltre cento riferimenti a fine 2020), mantenendo l'attenzione intorno al 25% fino al 2024. Nel secondo trimestre 2026, le menzioni di GM sono crollate a sole 21 citazioni, dalle 82 del Q2 2025. Ford mostra un andamento simile, pur avendo annunciato la piattaforma “Universal Electric Vehicle” per il prossimo anno.

Riorientamento strategico e impatto economico

Pur continuando a vendere EV e avendo modelli in pipeline, entrambi i costruttori riorientano la comunicazione strategica verso nuovi driver di profitto. GM enfatizza la “qualità più che la quantità”, valorizzando software, servizi e tecnologia autonoma.

Ford adotta una narrativa simile, concentrandosi su costi, prezzi e tecnologia della futura pickup elettrica. Questo cambio di rotta è supportato da dati economici: GM ha ridotto le perdite EV e ha visto i profitti core del secondo trimestre aumentare del 30%, grazie alla solida performance di SUV e pickup, con margini Nord Americani all'8,6%. Il portafoglio Ford ha visto comunicazione ridimensionata a favore di progetti interni più strategici.

Nuove priorità e il futuro della mobilità

Le previsioni di profitto di GM per il 2026 sono state aumentate due volte, riflettendo fiducia nel segmento SUV e pickup e nella capacità di mantenere prezzi solidi. Le discussioni centrali si focalizzano ora sull'efficienza operativa, la performance regionale, l'allocazione dei capitali e gli impatti normativi, relegando gli EV a una parte marginale del dibattito.

Questo cambio di paradigma è chiaro: GM e Ford stanno ricalibrando la comunicazione per valorizzare ciò che genera risultati finanziari solidi e prevedibili. Gli EV, pur rimanendo fondamentali nella strategia a lungo termine, sono temporaneamente posti in secondo piano nel dialogo con gli investitori. Un approccio pragmatico che riflette le pressioni macroeconomiche, i costi elevati e l'incertezza normativa. Il 2027 sarà decisivo per la sostenibilità di questo nuovo equilibrio tra innovazione elettrica e redditività immediata.