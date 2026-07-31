Con oltre 3 miliardi di utenti attivi, WhatsApp continua a evolvere, introducendo nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di comunicazione digitale. L'app di messaggistica ha avviato la sperimentazione di una nuova soluzione mirata a ottimizzare la gestione del crescente volume di messaggi commerciali sulla piattaforma. L'obiettivo primario è facilitare la distinzione tra le conversazioni personali e le comunicazioni provenienti da grandi aziende, quali banche e compagnie aeree.

La nuova cartella: "Offers & Updates"

Nell'ambito del resoconto sugli utili del secondo trimestre 2026, è stata annunciata l'introduzione di una cartella denominata “Offers & Updates”.

Questa funzionalità è progettata per spostare automaticamente i messaggi inviati da grandi imprese in una sezione dedicata, dopo un periodo di tempo predefinito che può estendersi fino a 24 ore dalla ricezione. L'iniziativa mira a prevenire il sovraccarico delle caselle di posta degli utenti con comunicazioni di natura commerciale.

Gli utenti avranno la possibilità di disattivare questa impostazione, scegliendo di visualizzare tutti i messaggi direttamente nella loro timeline principale. Tuttavia, il momento esatto in cui i messaggi vengono spostati automaticamente rimarrà al di fuori del loro controllo. Questa soluzione risponde alla crescente necessità di una maggiore organizzazione, separando efficacemente notifiche come codici sconto o aggiornamenti sulle consegne dal flusso delle chat personali.

Implicazioni per utenti e aziende

Le nuove direttive rivestono un'importanza strategica per le aziende che intendono mantenere un dialogo efficace con la propria clientela. La disponibilità dei messaggi in una cartella specifica garantisce una maggiore accessibilità, evitando che si perdano tra le numerose chat personali. Attualmente, questa funzione è in fase di test con partner selezionati della WhatsApp Business Platform. Meta sta valutando l'eventuale estensione di questa soluzione anche alle piccole imprese in futuro.

Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia a lungo termine di WhatsApp, volta a contenere lo spam commerciale. Negli anni precedenti, sono state implementate diverse misure, tra cui la limitazione dei messaggi broadcast e l'introduzione di opzioni che consentono agli utenti di gestire la ricezione di comunicazioni di marketing.

L'integrazione degli agenti AI

Un'ulteriore frontiera di sviluppo per WhatsApp è rappresentata dall'integrazione degli agenti AI business, già adottati da oltre 1 milione di aziende a livello globale. Mark Zuckerberg ha evidenziato i benefici concreti di questi sistemi, citando il caso della società di autonoleggio brasiliana Movida, che ha registrato un notevole incremento delle conversioni e dell'efficienza nell'assistenza clienti grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale. Questa espansione è destinata a trasformare l'applicazione in uno strumento ancora più potente per le attività di vendita, marketing e supporto.

Il futuro delle comunicazioni su WhatsApp

L'introduzione della cartella “Offers & Updates” costituisce un passo cruciale per preservare l'equilibrio tra le interazioni personali e quelle di natura commerciale.

Con un numero crescente di aziende che utilizzano WhatsApp per finalità professionali, l'app è chiamata a evolversi costantemente per evitare di degenerare in un canale di spam inflazionato da messaggi generati dall'AI. Questa fase di test rappresenta l'inizio di un percorso di adattamento continuo di WhatsApp alle esigenze sia delle imprese che degli utenti finali.