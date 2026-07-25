Un recente incidente nei pressi di Washington DC, causato dalla caduta di una linea elettrica, ha quasi provocato un blackout. Sebbene i sistemi di backup dei data center abbiano evitato il peggio, l'evento ha evidenziato una crescente vulnerabilità: le infrastrutture di intelligenza artificiale (AI) sono sempre più sensibili alle perturbazioni elettriche, mettendo a rischio l'equilibrio della rete elettrica.

L'incidente che accende il campanello d'allarme

Il problema è sorto con il crollo di una linea ad alta tensione nella regione della PJM, causando lo spegnimento simultaneo di oltre 3 GW di data center nella Virginia del Nord, il più grande hub mondiale per queste strutture.

In rapida successione, il carico si è staccato dalla rete, generando un picco di tensione che ha interessato zone fino a Chicago. La stabilità elettrica è stata ripristinata dopo 11 minuti.

L'evento non ha generato un blackout completo, grazie all'attivazione automatica dei sistemi di backup, ma ha causato un tremolio delle luci in tutta la regione. Un calo del 3% della domanda può destabilizzare l'equilibrio critico tra rete e carico: la tensione oscilla, i dispositivi attivati si disconnettono, innescando un circolo vizioso.

Come evitare l'effetto domino: soluzioni in campo

Gli esperti sottolineano l'urgenza di introdurre sistemi che garantiscano uno “spegnimento” graduale, noto come ride-through, per i data center.

Ali Zain Banatwala, dell’Independent Electricity System Operator, evidenzia la necessità di meccanismi capaci di disconnettere o riconnettere i carichi in modo sequenziale, evitando così un'ondata di distacco concentrata.

In questo contesto, ON.Energy propone un UPS (Uninterruptible Power Supply) a scala campus: una batteria in grado di assorbire le fluttuazioni di carico nei data center e di presentarsi alla rete come un'unica entità “leggibile”. Questo approccio permette alla rete di percepire un carico stabile, anziché una serie di micro-spegnimenti disordinati.

Normative e regolamenti: l'azione di ERCOT

Il Texas, tramite ERCOT, ha già approvato il processo “Batch Zero” il 9 luglio 2026. Questo sistema a lotti è progettato per valutare collettivamente le nuove connessioni di grandi carichi, come i data center, al fine di salvaguardare la stabilità della rete.

Parallelamente, sono stati definiti standard di ride-through per i “Large Electronic Loads” (LEL), ovvero i carichi computazionali intensivi. Il revision request NOGRR282 è stato approvato come priorità di board, imponendo requisiti rigorosi di tensione e frequenza per prevenire disconnessioni di massa dovute a perturbazioni elettriche.

Inoltre, con PGRR144, ERCOT ha recentemente avanzato proposte per rafforzare la qualità dei modelli dinamici richiesti ai data center. Queste includono test di ride-through e la validazione dei modelli rispetto all’hardware tramite PSCAD, garantendo così un'affidabilità reale.

Trend in atto e prospettive future

Incidenti simili non sono un fenomeno isolato: dal 2023 si sono verificati 26 eventi in cui data center o impianti di cryptomining si sono scollegati in risposta a disturbi elettrici, contribuendo a mettere a rischio l’affidabilità del sistema.

La situazione è destinata a peggiorare: si stima che entro il 2040 i data center rappresenteranno il 24% della domanda PJM, rispetto all'attuale 6%.

Il modello proposto da ON.Energy si dimostra promettente, ma necessita di una diffusione più ampia. Allo stesso tempo, l'approccio regolatorio di ERCOT, con NOGRR282 e PGRR144, rappresenta un passo significativo nell'obbligare i grandi carichi a contribuire attivamente alla resilienza del sistema. Sono indispensabili standard uniformi e strumenti come “Batch Zero” per una pianificazione efficace delle connessioni.

In futuro, data center resilienti, sistemi di accumulo energetico integrati e normative ride-through potrebbero diventare la norma. Il rischio non è più teorico, come dimostra l'incidente recente: la rete e i suoi carichi devono operare in sincronia, non in competizione per la sopravvivenza.