Amazon ha annunciato una significativa espansione della sua offerta di intrattenimento, integrando il servizio di game streaming Luna direttamente nell'applicazione di Prime Video. A partire dal 23 luglio 2026, gli abbonati Prime negli Stati Uniti e nel Regno Unito, utilizzando dispositivi Fire TV, potranno accedere a una vasta gamma di giochi, affiancandoli a film, serie TV e programmi in diretta. Questa mossa strategica posiziona Amazon in diretta competizione con altri colossi dello streaming, come Netflix, che ha già ampliato la propria offerta con giochi basati sulla TV.

Una nuova dimensione di intrattenimento su Prime Video

L’integrazione di Luna su Prime Video rappresenta una trasformazione nel modo in cui i contenuti vengono fruiti sulla piattaforma. Gli utenti troveranno ora una nuova e intuitiva scheda “Giochi” all’interno dell’app Prime Video, che garantisce un accesso immediato a un catalogo diversificato di titoli. Tra questi spiccano successi come 'Hogwarts Legacy', 'EA Sports FC 26' e 'Marvel's Guardians of the Galaxy'. La libreria si arricchisce ulteriormente con giochi sociali e adatti a tutta la famiglia, quali 'Clue' e 'Ticket to Ride', promettendo un’offerta per ogni tipo di pubblico.

Un aspetto fondamentale di questa novità è che i giochi Luna sono disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime.

Per iniziare a giocare è sufficiente un telefono o un controller, eliminando così le barriere all’accessibilità spesso associate all’hardware gaming costoso e rendendo l'esperienza di gioco più inclusiva.

Espansione e innovazione continue

Amazon non intende fermarsi qui: sono già in programma piani concreti per estendere la disponibilità di Luna ad altri dispositivi e nazioni nei mesi successivi. Questa strategia non solo amplifica la visibilità dei giochi inclusi con Luna, ma risponde anche alla crescente domanda di contenuti interattivi che affiancano i tradizionali media visivi. Un esempio lampante di questa sinergia è il recente film 'Masters of the Universe', disponibile su Prime Video, che ora va di pari passo con il gioco co-op 'Masters of the Universe: Legends Unite', consentendo agli utenti un’immersione totale negli universi narrativi preferiti.

Competizione nel mercato dello streaming

Questa evoluzione del servizio Prime Video non è solamente una mossa per mantenere il passo con i concorrenti, ma rappresenta un significativo allargamento dell’ecosistema di Amazon, che mira a diventare una destinazione unica e completa per l’intrattenimento digitale. L'affermazione di Luna su Prime Video ha il potenziale di attrarre nuovi utenti che cercano un’allocazione efficiente sia del tempo che delle risorse dedicate all'intrattenimento.

In conclusione, l’introduzione del gaming su Prime Video tramite Luna non è solo una risposta al crescente interesse per i giochi sulle piattaforme di streaming. Si allinea con le tendenze di mercato che vedono una sempre maggiore integrazione tra i diversi medium di intrattenimento.

Dai film ai videogiochi, la convergenza dei media diventa un elemento chiave nella strategia futura delle piattaforme di streaming, con Amazon che ridefinisce l'interazione degli utenti con l'intrattenimento immersivo.