Reddit si prepara a lanciare una nuova esperienza utente, il “video Reddit”, con l'obiettivo di rendere i suoi contenuti virali ancora più coinvolgenti. Questa innovazione permetterà agli utenti di guardare i post e, al contempo, ascoltarli in background, grazie a una narrazione automatica generata tramite tecnologia text-to-speech.

L’annuncio è stato fatto dal CEO Steve Huffman durante la call sugli utili del secondo trimestre. Huffman ha sottolineato come questo formato di fruizione sia già estremamente popolare su altre piattaforme, in particolare TikTok.

Qui, milioni di video, identificati da hashtag come #reddit (circa 19,6 milioni) e #redditstories (quasi 10 milioni), presentano storie di Reddit lette da voci sintetizzate, spesso accompagnate da filmati non direttamente correlati al testo, come scene di gameplay o ricette culinarie.

L'ispirazione da TikTok

Il CEO ha descritto questa tendenza come un “tipo emergente di contenuto” sul web, paragonabile a un podcast in cui si leggono i testi di Reddit. Huffman ha espresso la convinzione che questa modalità “ascoltata o parlata” possa rivelarsi particolarmente coinvolgente, configurandosi quasi come un formato autonomo e innovativo per la piattaforma.

Contesto di mercato e disponibilità

Reddit prevede di avviare i test per questo nuovo formato “entro la fine dell’anno”, sebbene i dettagli sulla sua integrazione nell’app principale non siano ancora stati definiti.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di mercato più ampio, dove numerose piattaforme social e di intrattenimento stanno adottando strategie simili a quelle di TikTok. Tra queste, Facebook ha annunciato test per un feed video a schermo intero, e servizi di streaming come Netflix, Disney+, Peacock e HBO Max hanno già integrato feed di video brevi. Anche colossi come Amazon e LinkedIn stanno esplorando formati analoghi, evidenziando una chiara tendenza alla “TikTok-ification” del panorama digitale.

L'integrazione dei video nei commenti

In un’ottica di ampliamento delle modalità espressive, Reddit ha già introdotto a giugno i video nei commenti. Questa funzionalità consente agli utenti di arricchire le discussioni all'interno delle community non solo con testo, immagini e GIF, ma anche con brevi filmati, offrendo nuove opportunità di interazione e partecipazione.

Prospettive e sfide future

Il formato “video Reddit” mira a ridefinire la viralità, potenziando l’engagement e la fruizione passiva. La combinazione di testo, sintesi vocale e video potrebbe facilitare l’accesso ai contenuti e ampliare il pubblico. Tuttavia, è cruciale considerare le implicazioni su copyright, attribuzione e potenziale alterazione del contesto, oltre a questioni di accessibilità e qualità del text-to-speech. Strategicamente, Reddit risponde all’evoluzione del consumo digitale, puntando a offrire nuove forme di consumo integrate pur mantenendo il suo DNA testuale e comunitario. Sarà essenziale monitorare implementazione, personalizzazione, impatto sulle metriche e reazione delle community, nonché le sfide di moderazione e gestione dei contenuti.