San Francisco si trova a un bivio cruciale: il suo ambizioso sogno di essere una città laboratorio per l’innovazione autonoma si è scontrato con la dura realtà del traffico paralizzato. A quasi due settimane dal caos generato dai robotaxi Waymo durante i festeggiamenti del 4 luglio, il sindaco Daniel Lurie ha formalmente richiesto al Dipartimento dei Trasporti della California un significativo inasprimento delle normative per i veicoli autonomi.

La Richiesta del Sindaco e gli Eventi Chiave

Nella sua lettera, il sindaco Lurie ha richiamato l'attenzione su due episodi emblematici che hanno evidenziato le lacune dell'attuale quadro normativo: un esteso blackout avvenuto a dicembre e l'intenso affollamento legato allo spettacolo pirotecnico sul Golden Gate Bridge.

Entrambi gli eventi hanno dimostrato come l'attuale regolamentazione sia insufficiente a garantire un funzionamento adeguato dei robotaxi in condizioni straordinarie.

Il sindaco ha sollecitato l'introduzione di quattro “core operational capabilities” che le aziende operanti nel settore devono obbligatoriamente dimostrare. Queste includono la capacità di rimuovere o ricollocare immediatamente i robotaxi dalle corsie di traffico attive, la flessibilità di adattare in tempo reale itinerari e punti di ritiro/consegna, la condivisione istantanea di dati operativi con le autorità locali (come interruzioni del servizio e posizioni dei veicoli immobilizzati) e la dimostrazione, tramite test, di poter gestire efficacemente grandi afflussi di persone e traffico.

Ostruzioni Stradali e l'Impatto dei Robotaxi

Un'indagine approfondita, basata su comunicazioni interne, ha rivelato che alcune ostruzioni stradali nel Presidio hanno giocato un ruolo determinante nel generare il blocco del traffico del 4 luglio. Tale situazione è stata poi aggravata e amplificata proprio dai robotaxi Waymo che sono rimasti immobili.

I dati operativi relativi a quella sera hanno mostrato un drastico calo nel tasso di completamento delle corse nella zona interessata, raggiungendo appena il 27% tra le 21 e le 22, a fronte di una media cittadina dell'80%. I tempi di attesa medi sono risultati doppi rispetto alla norma. Questa analisi evidenzia come, in aree con accesso limitato, anche un numero esiguo di veicoli bloccati possa innescare un effetto domino sull'intera rete stradale, compromettendo gravemente la circolazione.

Waymo Sotto Esame e la Reazione Istituzionale

La questione della resilienza dei robotaxi non preoccupa solo il sindaco. Il consigliere Rafael Mandelman, pur esprimendo un generale supporto per i veicoli autonomi, ha sottolineato che “quando si trovano in situazioni di traffico imprevedibili finiscono per confondersi e a volte ostacolano i mezzi di emergenza”.

Dal canto suo, una portavoce di Waymo ha dichiarato che la compagnia sta analizzando attentamente gli eventi accaduti con l'obiettivo di rafforzare la capacità di risposta e la resilienza della propria flotta in caso di disagi significativi.

Verso un Nuovo Paradigma Normativo

La richiesta del sindaco Lurie segna l'apertura di un importante cantiere normativo.

L'obiettivo è trasformare le condizioni operative per i robotaxi, passando da un requisito di funzionamento in “condizioni ordinarie” a uno che imponga la capacità di operare in “contesti straordinari”. Gli operatori dovranno quindi soddisfare standard più elevati, dimostrando che i loro sistemi sono resilienti, flessibili e trasparenti.

In questo nuovo scenario, i permessi statali e locali non saranno più un semplice via libera formale, ma diventeranno un vero e proprio controllo di processo, assicurando che le aziende rispettino i nuovi requisiti. Questa svolta rappresenta un potenziale modello di regolazione responsabile, non solo per San Francisco, ma per tutte le città che intendono integrare la mobilità autonoma coniugando innovazione e sicurezza operativa.

Contemporaneamente, i legislatori cittadini stanno sollecitando chiarimenti sul ruolo di pianificazione e coordinamento dei trasporti, esercitando pressione sul sistema municipale per migliorare la gestione delle emergenze e della mobilità condivisa. La metamorfosi normativa auspicata dal sindaco Lurie potrebbe così stabilire un precedente significativo per le aree metropolitane che cercano di bilanciare progresso tecnologico e affidabilità infrastrutturale.