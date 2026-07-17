Il recente tentativo di SpaceX di lanciare il suo avanzato sistema di razzi Starship V3 si è concluso con un improvviso annullamento. L'evento è avvenuto nel complesso del Sud Texas, pochi istanti dopo l'accensione del booster. Elon Musk, CEO di SpaceX, ha dichiarato su X che "alcuni dei motori non si sono avviati, innescando un automatico annullamento del lancio". La compagnia ha già annunciato l'intenzione di riprovare l'operazione "nel giro di pochi giorni".

Dettagli della Missione e l'Interruzione

La missione era destinata a trasportare in orbita i primi satelliti Starlink di terza generazione.

Questi satelliti sono progettati per bruciare circa 20 minuti dopo il dispiegamento, poiché Starship non ha ancora dimostrato la capacità orbitale. L'annullamento è avvenuto in modo inatteso: il conto alla rovescia aveva proceduto regolarmente fino a T-1 minuto, seguito dalla visibile accensione dei motori del booster, prima di uno spegnimento altrettanto brusco. Le analisi visive hanno indicato che quattro dei nuovi motori Raptor non sono riusciti ad accendersi.

Implicazioni Finanziarie e Precedenti Tecnici

L'annullamento ha avuto ripercussioni finanziarie. Dopo l'eccezionale offerta pubblica iniziale (IPO) di SpaceX a giugno, la più grande nella storia con oltre 85 miliardi di dollari raccolti, il valore delle azioni della compagnia ha registrato un calo.

Nel giorno dell'annullamento, il titolo ha chiuso al di sotto del prezzo di IPO di 135 dollari, perdendo oltre il 4% nelle negoziazioni fuori orario.

Questa battuta d'arresto non è la prima difficoltà per il programma Starship. Già a maggio, il primo lancio del Starship V3 aveva mostrato risultati misti: sebbene lo stadio superiore avesse dispiegato con successo i simulatori Starlink, il booster Super Heavy non era riuscito a completare la sua manovra di atterraggio simulato. Questo incidente aveva portato a una revisione obbligatoria imposta dalla FAA, evidenziando la complessità dello sviluppo.

Prospettive Future e Sviluppi Attesi

La NASA ripone notevoli aspettative nel sistema Starship, considerandolo fondamentale per le sue future missioni lunari.

È cruciale che SpaceX risolva i problemi ai motori prima di tentare un nuovo lancio. Il sistema Starship ha già effettuato 13 test precedenti, ma la pressione è alta per garantire il successo delle missioni future.

SpaceX si trova ora di fronte al compito di drenare il propellente sia dal booster che dallo stadio superiore, prima di determinare la causa esatta del fallimento. Le sfide tecniche rimangono significative, ma superabili con investimenti in test e analisi. L'industria osserva attentamente come SpaceX risponderà a questa battuta d'arresto, dato il ruolo essenziale che il progetto Starship intende ricoprire nell'espansione dell'esplorazione spaziale commerciale e nelle operazioni lunari del prossimo futuro.