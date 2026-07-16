Roblox ha presentato Build, una nuova funzionalità destinata a trasformare la creazione di giochi direttamente dall'app mobile. Questa innovazione permette agli utenti di generare esperienze ludiche complete a partire da semplici prompt testuali, eliminando le tradizionali barriere tecniche. Sfruttando una combinazione di modelli di intelligenza artificiale, sia open-source che proprietari, Build consente di definire meccaniche di gioco, ambientazioni, personaggi e suoni, rendendo la creazione accessibile a tutti.

La creazione semplificata con Build

La funzione Build democratizza la creazione di giochi, rendendola accessibile a chiunque, indipendentemente dall'esperienza di programmazione. Basta un comando testuale, come "Crea un gioco avventuroso ambientato in una foresta densa", per generare una struttura di gioco iniziale, pronta per essere personalizzata e condivisa. L'integrazione con Roblox Studio assicura una continuità tra l'ambiente di sviluppo mobile e quello desktop, facilitando ulteriormente il processo creativo.

Roblox sta inoltre potenziando l'ecosistema di creazione con l'introduzione di nuovi agenti AI. Questi strumenti, in fase di sviluppo, supporteranno i creatori nel playtesting e forniranno analisi dettagliate, con un lancio previsto nei prossimi mesi.

Tra le innovazioni future, figurano anche modelli per la generazione di asset 3D e scenari complessi, oltre a chatbot intelligenti per assistere gli sviluppatori nel loro percorso creativo.

Sfide e soluzioni per la qualità dei contenuti AI

L'avanzamento dell'intelligenza artificiale generativa nel settore dei videogiochi solleva interrogativi significativi. Un sondaggio del Game Developer Conference State of the Game Industry ha rivelato che il 52% dei professionisti del settore percepisce un impatto negativo, temendo un'eccessiva proliferazione di giochi ripetitivi e di bassa qualità. Per affrontare questa preoccupazione, Roblox ha implementato un sistema di classificazione basato sulla player retention: i giochi che non riescono a mantenere l'interesse degli utenti non verranno promossi, garantendo così che solo le esperienze di alta qualità emergano sulla piattaforma.

Disponibilità e future evoluzioni

La fase di test pubblico alpha di Build prenderà il via in Nuova Zelanda il 28 luglio. L'accesso sarà consentito agli utenti di età pari o superiore a 9 anni con identità verificata. Gli utenti di almeno 16 anni avranno la possibilità di pubblicare le proprie creazioni a livello globale, previo superamento dei controlli di sicurezza. Sarà disponibile una versione base gratuita, affiancata da opzioni a pagamento per funzionalità avanzate.

L'impegno di Roblox nell'intelligenza artificiale si estende oltre Build. L'azienda prevede l'integrazione di ulteriori strumenti innovativi, inclusi modelli procedurali per la generazione di asset 3D parametrici e avanzati modelli per la creazione di intere scene giocabili da un singolo prompt. Queste evoluzioni mirano a consolidare Roblox come piattaforma all'avanguardia per la creazione di contenuti digitali, ridefinendo il processo di ideazione e realizzazione dei giochi.