Per anni, Synthesia ha puntato sulla generazione rapida di video interattivi AI per la formazione aziendale. Con Roleplay Sessions, l'azienda segna una svolta strategica: il valore non è più solo produrre contenuti, ma dimostrare che questi generano un reale cambiamento comportamentale. La piattaforma evolve così da strumento video a ponte tra apprendimento e pratica esperienziale con feedback strutturato.

Roleplay Sessions: il training diventa esperienza pratica

La nuova funzionalità Roleplay Sessions di Synthesia permette ai dipendenti di esercitarsi in conversazioni ad alto impatto (pitch di vendita, valutazioni, reclami clienti) con avatar AI.

Questi avatar rispondono, contrappongono obiezioni e valutano il partecipante secondo rubriche. Un approccio che garantisce una simulazione realistica e miglioramento continuo.

Integrando metriche di performance e analisi dei dati, Synthesia si posiziona come una piattaforma di performance management con interfaccia video. Un cambio strategico che rende l'offerta più difendibile e orientata a risultati concreti e misurabili.

Dal sapere al fare: il valore del feedback attivo

Studi sulla formazione evidenziano che, sebbene i video siano efficaci, la vera chiave dell'apprendimento risiede nella pratica attiva con feedback immediato e costruttivo. Le Roleplay Sessions colmano questa lacuna, chiudendo il ciclo tra acquisizione teorica e applicazione pratica, permettendo agli utenti di affinare le proprie abilità in tempo reale.

Dati granulari per mappare le competenze

La strategia di Synthesia mira a fornire ai manager dati granulari e dettagliati sulle competenze dei team. Victor Riparbelli, CEO e co-fondatore, sottolinea come far esercitare la forza vendita con un avatar AI permetta di raccogliere informazioni precise sulle performance individuali e collettive. Ciò offre una visione approfondita sul talento e sulle aree di miglioramento.

Adesione di grandi clienti enterprise e casi d'uso

Synthesia ha già attirato l'interesse di importanti realtà aziendali, con clienti in rollout commerciale. Tra questi: una delle top 3 europee per capitalizzazione, una delle top 5 Fortune 100 e uno dei maggiori gruppi di recruiting.

I principali ambiti riguardano la formazione delle squadre di vendita e lo sviluppo della leadership, focalizzati su soft skill cruciali come la gestione di negoziazioni o conversazioni complesse.

Espansione futura: PMI, professionisti e istituzioni educative

Attualmente, Roleplay Sessions è un'offerta enterprise. Tuttavia, Synthesia intende estenderla a PMI, professionisti e istituzioni educative nei prossimi mesi. Questa espansione sarà facilitata dal calo dei costi legati all'inferenza dell'intelligenza artificiale, rendendo la tecnologia accessibile a un pubblico più ampio.

Un approccio olistico per lo sviluppo delle abilità aziendali

Con Roleplay Sessions, Synthesia assume un ruolo strategico nei programmi di sales enablement e sviluppo competenze.

La piattaforma supporta la diagnosi dei gap, l'esercitazione pratica e l'analisi dei progressi, allineandosi alle best practice emergenti per un ecosistema completo di crescita professionale.

In sintesi, Roleplay Sessions rappresenta la naturale evoluzione dell'offerta AI di Synthesia: da un apprendimento video statico a un training esperienziale misurabile. L'obiettivo si sposta dall'essere spettatori all'agire e migliorare attivamente. La formazione diventa performance, e l'efficacia della tecnologia si misura sul cambiamento reale e tangibile delle capacità.