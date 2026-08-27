Amazon rafforza significativamente la sua collaborazione con Nvidia, annunciando un accordo per la fornitura di ulteriori 2 milioni di GPU Nvidia da integrare nei data center di Amazon Web Services (AWS) tra il 2027 e il 2028. Queste unità, tra cui le Nvidia Blackwell Ultra e Rubin, sono essenziali per gestire le elevate esigenze computazionali richieste dal training e dall'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale.

Una partnership strategica in espansione

L'ampliamento della partnership tra Amazon e Nvidia va oltre la semplice acquisizione di chip.

La tecnologia di Nvidia, che include piattaforme di networking, modelli open e CPU, sarà integrata nell'intera infrastruttura AWS. Questa espansione è una risposta diretta alla crescente domanda di soluzioni AI proveniente da startup, aziende, laboratori di ricerca e governi.

La collaborazione si estende anche al settore della robotica di Amazon, con l'adozione della piattaforma fisica AI di Nvidia, che comprende Omniverse, Isaac e Jetson, per potenziare i robot di magazzino e altri servizi aziendali.

Il contesto competitivo dei chip AI

Nonostante Amazon stia sviluppando i propri chip AI, come i Trainium e i Graviton CPUs, per ridurre la dipendenza da fornitori esterni, l'azienda continua a investire massicciamente nelle GPU Nvidia.

AWS ha registrato un fatturato annuo di oltre 25 miliardi di dollari con il suo business di chip personalizzati, supportato da impegni per 225 miliardi di dollari con laboratori AI come Anthropic e OpenAI.

Ciononostante, Nvidia mantiene una posizione di leadership indiscussa nel settore dei chip AI. Oltre ai 2 milioni di GPU, Nvidia fornirà ad AWS anche le CPU Vera, progettate per espandere ulteriormente la capacità di calcolo disponibile.

Potenziamento dell'infrastruttura e delle prestazioni

La partnership prevede anche l'introduzione di un'infrastruttura CPU basata su Vera all'interno di AWS, migliorando la sicurezza e l'affidabilità grazie all'integrazione con il sistema AWS Nitro e l'Elastic Fabric Adapter (EFA).

Inoltre, Nvidia e AWS collaboreranno per accelerare l'elaborazione dei dati e l'indicizzazione dei vettori, utilizzando le librerie cuDF e CUDA-X di Nvidia. Queste promettono un'accelerazione delle prestazioni fino a 3.7 volte per l'elaborazione dei dati e fino a 9 volte per l'indicizzazione dei vettori, con un miglioramento del rapporto prezzo-prestazioni del 30% rispetto alle configurazioni basate su CPU.

Questa espansione infrastrutturale e la collaborazione potenziata mirano a posizionare AWS tra i principali fornitori di soluzioni AI all'avanguardia, capaci di supportare un'ampia gamma di applicazioni, dalla robotica all'elaborazione dati, fino alla sicurezza nazionale. L'innovazione continua da parte di Amazon e Nvidia evidenzia non solo la crescente importanza dell'AI nell'economia globale, ma anche la dinamicità e la complessità necessarie per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.