Il progetto di Amazon per un nuovo data center nel Pecos County, Texas, solleva preoccupazioni ambientali significative. L'infrastruttura, dotata di una centrale a gas naturale on-site, potrebbe diventare il maggiore generatore di emissioni di carbonio negli Stati Uniti. Con un permesso stimato per 33 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno, supererebbe ogni altra centrale attualmente operativa nel paese.

Questa iniziativa contrasta palesemente con gli obiettivi dichiarati da Amazon, che si era impegnata ad azzerare le proprie emissioni entro il 2040.

Dati recenti indicano una forte espansione legata all'intelligenza artificiale: l'anno scorso, le emissioni di gas serra dell'azienda sono aumentate del 16%, trainate da un +34% nel consumo energetico e un +20% nella catena di produzione.

L'espansione dei data center nell'era AI

Il boom dell'intelligenza artificiale stimola una corsa senza precedenti allo sviluppo di hyperscale data center. Gli investimenti in questo settore potrebbero raggiungere i 755 miliardi di dollari solo nel 2026, contribuendo a quasi un terzo della crescita economica USA. Oltre 700 strutture sono programmate negli Stati Uniti nei prossimi anni, con un raddoppio della capacità entro tre anni.

Questa accelerazione tecnologica genera forti preoccupazioni ambientali.

I data center consumano ingenti quantità di energia elettrica e, con climatizzazione ad acqua, possono impattare gravemente sulle risorse locali, generando crescenti opposizioni politiche.

La centrale a gas in Texas: un bivio climatico

Il progetto texano, con le sue previste 33 milioni di tonnellate di CO₂ annue, si qualificherebbe come il principale inquinatore climatico USA. Amazon minimizzal'impatto economico locale ma non affronta direttamente l'effetto sul clima. L'azienda afferma che “il mondo è cambiato da quando abbiamo co-fondato il Climate Pledge”, pur ribadendo che l'impegno verso la sostenibilità rimane invariato.

Questa scelta evidenzia la tensione tra la necessità di alimentare infrastrutture digitali di massa, specie per l'AI, e la volontà, finora credibile, di ridurre le emissioni globali.

Impatto ambientale crescente dei data center

Report scientifici recenti confermano il notevole impatto ambientale dell'espansione dei data center. A livello nazionale, i grandi hub iperscalari hanno consumato tra 68 e 99 TWh di elettricità, generando 37-54 milioni di tonnellate di CO₂ annue.

Altri studi stimano che i data center americani generino danni esterni lordi legati all'inquinamento atmosferico e ai gas serra per un valore di 10-33 miliardi di dollari annui, su un consumo stimato di circa 250 TWh elettrici, pari al 5-6% della generazione elettrica USA.

Trasparenza e pressioni per la sostenibilità

A fronte di questi fenomeni, cresce la pressione da parte di investitori e regolatori, che chiedono maggiore trasparenza su consumo idrico ed energetico a livello di sito, non solo dati aggregati.

In molte comunità locali, la costruzione di nuovi data center è contestata per impatti su rete elettrica, acqua, qualità dell'aria e identità del territorio.

Amazon ha adottato iniziative per migliorare efficienza e sostenibilità: nel 2025 ha tagliato il WUE a livelli oltre 7 volte più efficienti della media industria e raggiunto il 100% di energia rinnovabile abbinata ai consumi operativi. Tuttavia, la rapida crescita dell'infrastruttura, in particolare in funzione AI, rende difficile equilibrare ambizioni climatiche e sviluppo.

Tecnologia e responsabilità: un equilibrio critico

L'espansione del cloud e dell'AI richiede infrastrutture su larga scala. D'altra parte, la sostenibilità ambientale impone un cambio di paradigma: non basta contenere l'intensità di emissioni o consumo idrico, ma è fondamentale ripensare le fonti e il modello di alimentazione.

La centrale a gas in Texas rappresenta un bivio cruciale: può essere interpretata come una soluzione pragmatica o come un passo indietro nell'impegno climatico. È cruciale valutare la compatibilità di tali scelte con le politiche di decarbonizzazione e l'integrità delle promesse pubbliche.

Nel contesto energetico e climatico attuale, rigore ambientale, trasparenza e innovazione devono guidare ogni decisione tecnologica. Le sfide globali richiedono strategie coerenti e senza compromessi sul clima.