All'evento annuale Made by Google 2026, tenutosi il 12 agosto, Google ha svelato una vasta gamma di innovazioni hardware e software. L'azienda ha ribadito l'impegno a posizionare l'intelligenza artificiale come motore centrale dell'esperienza utente. Il focus principale è stato sulla nuova famiglia Pixel 11, affiancata dal Pixel Watch 5, dal Pixel Tag — la risposta di Google ad AirTag — e da una serie di funzionalità potenziate da Gemini, progettate per un'interazione più naturale e accessibile.

Pixel 11 e varianti: design, performance e prezzi in rialzo

La gamma Pixel 11 comprende i modelli standard, Pro, Pro XL e Pro Fold. Il modello base sfoggia una barra fotografica in vetro ridisegnata, più sottile del 40% rispetto alla generazione precedente, e raddoppia la memoria base a 256 GB. Il prezzo di partenza è di 899 $, con l'eliminazione della versione da 128 GB; l'aumento è in parte attribuibile alla carenza di RAM. È disponibile in quattro colorazioni: Frost, Hibiscus, Pistachio e Obsidian.

I modelli Pixel 11 Pro e Pro XL enfatizzano la maggiore robustezza, offrendo una resistenza ai graffi doppia rispetto al Pixel 10 Pro e una migliore resistenza alle cadute. Il Pixel 11 Pro parte da 1.099 $, un incremento rispetto ai 999 $ del modello precedente.

Le colorazioni includono Canyon, Fog, Olive e Obsidian, quest'ultima con una finitura completamente opaca.

Il nuovo Pixel 11 Pro Fold si presenta circa il 10% più leggero e quasi 1 mm più sottile, con cornici ottimizzate. Integra una fotocamera principale da 48 MP e uno zoom 30x Super Zoom. Mantiene la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere e adotta una scocca in composito vetro-fibre, più resistente alle rotture. La cerniera è stata ridisegnata per una migliore protezione del display interno, con Google che dichiara una durabilità tripla rispetto al predecessore. I colori disponibili sono Olive e Obsidian.

Pixel Watch 5 e Pixel Tag: salute e tracciamento smart

Il Pixel Watch 5 introduce funzionalità health aggiornate.

L'app Google Health fornirà riepiloghi mensili sui trend della pressione sanguigna e della resistenza all’insulina. Il modello da 41 mm è proposto a 399 $, quello da 45 mm a 429 $. Una versione speciale Stephen Curry, ottimizzata per gli allenamenti, è disponibile a 579 $.

Tra le novità hardware figura anche il Pixel Tag, un'alternativa Android agli AirTag. Il costo è di 29 $ per l'unità singola o 99 $ per un set da quattro. Si integra nella rete Find Hub, permettendo di localizzare oggetti tramite l'app dedicata o un Pixel Watch. Il supporto vocale via Gemini è disponibile anche dagli auricolari Pixel Buds.

Gemini: verso l'accessibilità e l'interazione fluida

Le innovazioni software basate su Gemini sottolineano l'obiettivo di Google di rendere l'AI sempre più utile e inclusiva.

Tra le funzioni più rilevanti spicca l'estensione di "Live Transcribe" alla lingua dei segni americana: la fotocamera Pixel traduce in tempo reale i gesti in testo, offrendo un nuovo canale di comunicazione per persone sorde o con difficoltà uditive.

“Rambler” è una funzione di input vocale che riconosce il linguaggio disorganizzato, supportando frasi colloquiali, intercalari e flussi verbali meno strutturati, pur interpretando l'intento dell'utente. Inoltre, "Circle to Search" è ora più accessibile direttamente dalla fotocamera, consentendo di identificare oggetti, tradurre testi o porre domande su ciò che si inquadra, senza interrompere l'esperienza visiva.

Ulteriori funzioni AI includono l'estrazione di foto da video, la modalità teleprompter, la stabilizzazione avanzata e miglioramenti al riconoscimento vocale, tutti elementi chiave che motivano l'aggiornamento ai nuovi Pixel.

Il ruolo centrale dell’AI: una spinta verso l'upgrade

In sintesi, la strategia di Google si concentra sul valore aggiunto dell’AI per stimolare le vendite. La nuova gamma Pixel 11 e i dispositivi correlati offrono innovazioni hardware, ma è il software, in particolare Gemini, a fungere da motore propulsivo. Funzioni come Live Transcribe in ASL, Rambler e Circle to Search mirano ad ampliare l'accessibilità e la naturalezza nell'interazione quotidiana.

Il salto generazionale è evidente: si passa da esperienze passivamente assistite a un sistema capace di comprendere il linguaggio reale, il gesto e l'intento umano. Sebbene i Pixel non siano ancora leader per quota di mercato, Google appare convinta che l'AI inclusiva e conversazionale possa rappresentare un fattore distintivo.

L'approccio di Made by Google 2026 segna un passo significativo verso dispositivi sempre più intelligenti e vicini alle esigenze reali delle persone: il futuro del mobile è conversazionale, inclusivo e profondamente integrato con l'AI.