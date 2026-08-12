Il 12 agosto 2026, Silkroad Innovation Hub, in collaborazione con TechCrunch, Freedom Holding, Astana Hub e IT Park Uzbekistan, ha annunciato la seconda edizione del programma “Road to Battlefield”. Questa iniziativa rappresenta una piattaforma competitiva cruciale, ideata per garantire ai fondatori dell’Asia Centrale un accesso diretto al prestigioso TechCrunch Startup Battlefield 200, che si terrà durante la conferenza Disrupt dal 13 al 15 ottobre a San Francisco.

L'edizione attuale ha registrato un notevole slancio internazionale, con un incremento di quasi il 50% nelle adesioni.

Le candidature sono passate da 485, provenienti da 27 Paesi nel 2025, a ben 726 startup da 39 Paesi nel 2026. Questo trend evidenzia una crescente partecipazione da regioni quali il Medio Oriente, l'Europa Orientale e il Sud Asia. Un dato particolarmente significativo è la predominanza di progetti incentrati sull'intelligenza artificiale (AI): 609 candidature su 726, pari a circa l'84%, dimostrano una chiara tendenza del settore.

La struttura del concorso si è rafforzata, con selezioni nazionali online che si sono svolte tra il 6 e il 20 luglio, culminate nella finale regionale del 12 agosto. Durante quest'ultima fase, una giuria qualificata – composta da 47 membri provenienti da 8 Paesi, affiancata da una giuria AI indipendente denominata AI‑Dana – ha selezionato 22 startup finaliste.

Di queste, le tre migliori avranno l'opportunità di accedere alla fase finale del TechCrunch Startup Battlefield 200 a San Francisco.

Le Startup Finaliste e la Loro Provenienza

Le 22 startup finaliste provengono da diverse nazioni, tra cui Uzbekistan, Kazakhstan, Turchia, Azerbaigian, Georgia, Mongolia, Qatar, Giappone, Romania e Stati Uniti, a testimonianza di una notevole diffusione geografica. Tuttavia, emerge una forte concentrazione di talenti da Kazakhstan e Uzbekistan, con sei startup ciascuna tra le finaliste regionali. Questo dato sottolinea la crescente maturità e il dinamismo degli ecosistemi imprenditoriali in queste due nazioni.

L'Intelligenza Artificiale al Centro dell'Innovazione

L'orientamento preponderante verso l'intelligenza artificiale si conferma come un tema centrale e ricorrente tra i progetti candidati. Con circa l'84% delle candidature focalizzate su prodotti o servizi AI, si evidenzia una chiara percezione dell'AI come un asset competitivo fondamentale per le startup emergenti nella regione. Questa tendenza riflette una strategia mirata a capitalizzare le opportunità offerte dalla transizione digitale.

Premi, Crediti e Opportunità di Rete Globali

Il programma “Road to Battlefield” offre un montepremi di rilievo, che include un fondo di investimento complessivo di 100.000 USD. Questo sarà distribuito tra i primi tre classificati (50.000 USD al primo, 30.000 USD al secondo e 20.000 USD al terzo), grazie al cofinanziamento di Astana Hub Ventures, IT Park Ventures e Silkroad Innovation Hub.

Oltre a ciò, i vincitori riceveranno crediti OpenAI fino a 100.000 USD, ripartiti con la stessa logica. Un ulteriore incentivo è rappresentato dai 10.000 USD in crediti OpenAI assegnati a ciascuno dei 22 finalisti.

I tre vincitori avranno anche diritto a un pacchetto completo che include viaggio e alloggio interamente coperti per partecipare all'evento di San Francisco. Questa opportunità non solo garantisce la presenza al TechCrunch Startup Battlefield 200, ma offre anche un accesso privilegiato a una rete esclusiva di oltre 1.000 fondatori provenienti da 39 Paesi, facilitando connessioni strategiche con investitori e partner globali.

Impatto e Prospettive Future

Il successo di questa seconda edizione rafforza l'efficacia del modello “Road to Battlefield” nel connettere le startup regionali con la vetrina globale di TechCrunch Disrupt.

L'aumento delle candidature e l'elevata qualità delle proposte confermano l'evoluzione dell'ecosistema tech dell'Asia Centrale verso una partecipazione sempre più attiva nel panorama globale dell'innovazione.

La forte integrazione dell'AI nei progetti e la modernizzazione del processo di valutazione, simboleggiata dalla giuria AI‑Dana, evidenziano un approccio all'avanguardia. I premi, sia in termini economici che di crediti tecnologici, insieme all'opportunità di networking, posizionano “Road to Battlefield” come un acceleratore internazionale concreto. Il programma continua a consolidare il suo ruolo di ponte innovativo, rafforzando la presenza delle startup emergenti dell'Asia Centrale nel mercato globale e promuovendo un modello di collaborazione tra hub regionali, media tech e piattaforme globali. Resta da osservare come le startup sapranno capitalizzare questa opportunità strategica per il loro sviluppo futuro.