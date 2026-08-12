Google ha rivoluzionato Quick Share, l'equivalente Android di AirDrop, introducendo la modalità «tap-to-share». Annunciata l'11 agosto 2026 con il lancio del Pixel 11, questa novità consente la condivisione istantanea di contatti, foto, video e altro semplicemente avvicinando due telefoni Android compatibili. Uno scambio bidirezionale, fluido e intuitivo.

Funzionamento e disponibilità

La modalità «tap-to-share» si basa su un approccio fisico: basta avvicinare due dispositivi Android sbloccati, schermi rivolti verso l'alto, per avviare l'interazione.

Questo sistema elimina selezioni manuali, trasformando il gesto in un'interfaccia primaria per il trasferimento di dati, anche dalla Share Sheet.

Il rollout è iniziato il 12 agosto 2026 sui Google Pixel 6 e successivi. Sarà presto disponibile anche sui Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8, con estensione ad altri dispositivi Android 17+ entro fine 2026.

Impatto e prospettive

Questa innovazione segna un passo verso un ecosistema Android più coeso e immediato. Il gesto fisico come metodo primario di condivisione migliora l'interazione, riducendo complessità e latenza. Quick Share aveva già ampliato la sua compatibilità con AirDrop e altri produttori (Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi e HONOR) in risposta al Digital Markets Act dell’UE.

La semplificazione della condivisione arricchisce l'esperienza utente, rendendo l'ecosistema Android più omogeneo tra brand. Per Google, Quick Share evolve in una piattaforma di condivisione fisica, aprendo opportunità per sviluppatori e OEM per azioni configurabili con un "tap". Il rollout graduale permette a Google di ottimizzare la funzione prima di un'implementazione più estesa.

La modalità «tap-to-share» rappresenta una svolta nell'evoluzione dei protocolli di condivisione su Android. Trasformando un'azione quotidiana in un gesto semplice e rapido, l'ecosistema Android acquista coerenza e immediatezza. Le prossime settimane diranno se questa via diventerà la nuova normalità per scambiare contenuti.