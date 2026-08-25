Instagram ha introdotto “First Draft”, una nuova funzionalità pensata per semplificare e rendere meno laborioso l’editing dei Reels, un aspetto spesso considerato complesso nella creazione di contenuti video. L'annuncio, diffuso tramite un post su Threads, mira a rendere il processo di montaggio più accessibile, in particolare per coloro che non possiedono una vasta esperienza con software di editing avanzati.

L'automazione di First Draft

La funzione First Draft opera automatizzando la selezione e la modifica delle clip video. Lo strumento taglia i filmati scelti ed elimina le pause, generando un montaggio iniziale in meno di 10 secondi.

Questa rapidità consente ai creatori di risparmiare tempo prezioso e rende la produzione di video più immediata. Anziché dedicarsi al montaggio manuale di ogni singola clip, gli utenti possono ora partire da una bozza automatica e affinarla secondo le proprie preferenze.

Inizialmente, First Draft è disponibile per gli utenti iPhone. L'accesso alla funzione è possibile direttamente dalla fotocamera di Instagram durante la registrazione o dalla galleria dei Reels dopo aver selezionato più clip.

Integrazione e vantaggi per i creatori

Sebbene strumenti di editing automatico simili esistano già sul mercato, come Quick Cuts di Adobe Firefly o Auto Cut di CapCut, l'integrazione diretta di First Draft nell’app di Instagram rappresenta un significativo vantaggio.

Questa scelta strategica permette ai creatori di rimanere all'interno della piattaforma, eliminando la necessità di trasferire i filmati su editor esterni.

L'introduzione di First Draft si inserisce in un più ampio contesto di innovazioni che Instagram ha implementato nell’ultimo anno per supportare i creatori. Tra queste, spicca una funzione che consente di sostituire l’audio in post e caroselli già esistenti senza doverli eliminare e ricaricare, migliorando ulteriormente l'efficienza del flusso di lavoro.

L'evoluzione degli strumenti di Instagram

Instagram continua a investire nello sviluppo di nuovi strumenti. È in fase di lavorazione un assistente basato su intelligenza artificiale per l’app di editing video Edits, e si sta testando la funzione “Series”, che permetterà ai creatori di raggruppare Reels correlati.

Quest'ultima innovazione mira a migliorare l’organizzazione dei contenuti, offrendo ai fruitori un’esperienza di visione più strutturata.

Queste novità riflettono la costante evoluzione di Instagram nel fornire strumenti sempre più potenti ai suoi utenti, con un’attenzione particolare all’ottimizzazione della user experience e al mantenimento dei creatori all’interno del proprio ecosistema. L'obiettivo è chiaro: facilitare la creazione di contenuti e accelerare la produzione di video, rendendo l'intera esperienza più fluida e intuitiva.