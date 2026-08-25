L'ascesa dei chatbot AI e degli agenti intelligenti sta trasformando radicalmente la ricerca online. Se i motori tradizionali sono stati ottimizzati per l'attenzione umana, l'esigenza attuale è un'infrastruttura web pensata per l'intelligenza artificiale, capace di elaborare enormi volumi di dati. In questo contesto, Keenable, una startup innovativa sostenuta da Accel, si posiziona come pioniere, mirando a rivoluzionare la ricerca sul web con un indice dedicato agli agenti AI.

Keenable: fondazione e visione strategica

Fondata da Andrey Styskin, ex leader della divisione AI di Yandex, e dal ricercatore Matthias Petri, Keenable ha ottenuto un finanziamento seed di 26 milioni di dollari, guidato da Accel con la partecipazione di Conviction Partners e business angel.

L'intuizione è nata dall'osservazione di Styskin e Petri, durante l'esperienza in Amazon e grazie ai dati Cloudflare, che gli agenti AI costituivano una quota crescente del volume di ricerca. Questa constatazione ha evidenziato la necessità di sviluppare un'infrastruttura di ricerca web specifica per l'AI, colmando un vuoto di mercato.

Un indice web innovativo per l'AI

Keenable sta costruendo un vasto indice di ricerca web con oltre 100 miliardi di documenti, già impiegato in produzione da laboratori AI e fornitori di inferenze, sia in fase di addestramento che operativa. Un esempio è la partnership con Gradium, società di AI vocale, che utilizza l'API di Keenable per il recupero di informazioni in tempo reale.

Styskin sottolinea come gli agenti AI performino meglio basando le risposte su documenti di fonte originali, creando un "nuovo volano" di apprendimento che si discosta dai modelli tradizionali basati sul comportamento umano.

Costi, competitività e prospettive

Nonostante la creazione di un indice così esteso sia "estremamente costosa", Keenable si propone come un'alternativa più costo-efficiente per le aziende AI. Le limitazioni imposte da Google e Microsoft alle loro API di ricerca, che prediligono un approccio "bundlato" e selettivo, hanno validato l'opportunità per Keenable. La startup, con un team di 15 ingegneri, prevede di raddoppiare l'organico entro fine anno, utilizzando i fondi per accelerare lo sviluppo e lanciare WebQueryLanguage, un prodotto per aiutare i sistemi AI a combinare informazioni da diverse fonti web per risposte complete.

Il futuro della ricerca: sfide e posizionamento

Il settore è altamente competitivo, con l'ingresso di attori come Brave ed Exa, e Google stessa che sta riadattando la propria ricerca all'era AI. La fiducia di Keenable nel diventare "il prossimo Google per gli agenti AI" riflette un cambiamento più ampio, suggerendo la fine dell'era dei "dieci link blu". Una valutazione di Artificial Analysis ha posizionato Keenable tra i fornitori di API di ricerca per agenti AI, valutandone qualità, costo e velocità. Questa inclusione conferma la capacità di Keenable di competere e influenzare il futuro della ricerca web per l'intelligenza artificiale.