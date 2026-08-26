La perdita dell'udito è una condizione che interessa circa 50 milioni di adulti negli Stati Uniti, ma solo una piccola percentuale cerca attivamente un trattamento. Per affrontare questa problematica, Legato, una nuova startup nel settore della tecnologia uditiva, lancia i Legato Frames: occhiali innovativi che integrano un sistema di assistenza uditiva basato sull'intelligenza artificiale.

L'Innovazione dei Legato Frames

I Legato Frames sono progettati per distinguersi dai tradizionali apparecchi acustici, combinando un design discreto con una tecnologia all'avanguardia.

Questi occhiali incorporano microfoni e un sistema di AI capace di isolare i suoni rilevanti, come le voci, dai rumori di fondo. Questo approccio migliora significativamente la qualità delle conversazioni, specialmente in ambienti rumorosi. L'obiettivo di Legato è ridefinire l'esperienza uditiva, favorendo una maggiore connessione con il mondo senza la complessità delle configurazioni tipiche dei dispositivi convenzionali.

L'Approccio basato sull'Intelligenza Artificiale

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella diagnostica e nel trattamento dell'udito è stato un tema centrale anche alla conferenza HeAL 2026, dove esperti hanno esplorato le sue potenzialità. Legato si inserisce in questa tendenza, sfruttando algoritmi avanzati per ottimizzare l'efficienza dell'assistenza uditiva.

Grazie a una progettazione meticolosa, i Legato Frames garantiscono la privacy dell'utente: il suono non viene trasmesso all'esterno, riducendo l'impatto sonoro circostante fino al 99% a pochi centimetri dall'orecchio.

Un Mercato in Crescita e Accessibile

Il lancio dei Legato Frames rappresenta un passo avanti per chi soffre di una lieve o moderata perdita dell'udito, che costituisce il segmento più ampio della popolazione con problemi uditivi. La startup intende rendere l'assistenza uditiva più accessibile, superando gli ostacoli legati ai costi elevati, al disagio e allo stigma spesso associati agli apparecchi tradizionali. L'obiettivo è rendere l'udito una componente naturale e quasi inavvertita della vita quotidiana, proprio come l'uso degli occhiali per la vista.

Benefici Oltre l'Udito: L'Impatto Sociale

Legato non si limita a migliorare l'udito, ma mira anche a mitigare rischi correlati come la demenza e la depressione. Una migliore connessione uditiva contribuisce al benessere mentale generale e a una qualità di vita superiore. I Legato Frames, indossabili fino a 16 ore al giorno, sono concepiti per essere un alleato costante e discreto nel supporto uditivo e visivo degli utenti.

I fondatori di Legato ambiscono a trasformare radicalmente la gestione della perdita dell'udito, rendendo il trattamento comune e automatico quanto indossare occhiali da vista. Con un design elegante e una tecnologia all'avanguardia, i Legato Frames promettono di essere un supporto discreto ed efficace. L'approccio pionieristico di Legato, sostenuto da investitori come Neotribe Ventures, Listen e Village Global, evidenzia come l'innovazione possa migliorare aspetti cruciali della vita quotidiana.