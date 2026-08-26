Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha raggiunto un accordo storico con 29 stati americani, impegnandosi a introdurre significative limitazioni all'accesso dei minori alle sue piattaforme. Questo patteggiamento, del valore di 18 miliardi di dollari, risolve una causa che accusava i prodotti social dell'azienda di arrecare danni a bambini e adolescenti, segnando un momento cruciale per la sicurezza online dei più giovani.

Nuove Regole per la Protezione dei Minori

L'intesa prevede l'implementazione di diverse misure mirate a tutelare il benessere degli utenti più giovani.

Saranno imposti limiti di tempo giornalieri di due ore per gli adolescenti su Facebook e Instagram. Verrà inoltre introdotta una “modalità notturna” che bloccherà l'accesso alle piattaforme tra la mezzanotte e le sei del mattino. Per favorire un uso consapevole, gli utenti minorenni riceveranno promemoria ogni 15 minuti di utilizzo continuativo, e le notifiche saranno silenziate durante l'orario scolastico, dalle 8:00 alle 15:00. Questi provvedimenti sono volti a ridurre la dipendenza dai social media e a rafforzare la protezione della salute mentale dei giovani.

L'Impegno Finanziario per la Sicurezza Online

L'accordo finanziario stabilisce che i 18 miliardi di dollari saranno distribuiti nell'arco di dieci anni.

Una quota iniziale di 12,7 miliardi di dollari sarà destinata a finanziare specifiche iniziative per la sicurezza online dei giovani. Meta ha inoltre previsto un ulteriore esborso di 5,3 miliardi di dollari nel caso in cui piattaforme concorrenti di rilievo, come YouTube e TikTok, adottassero misure di protezione analoghe. Questa clausola evidenzia l'importanza di un approccio coordinato a livello di settore per la tutela dei minori.

Appello alla Collaborazione Interpiattaforma

Meta ha rivolto un appello esplicito a YouTube e TikTok, sollecitandoli ad allinearsi a questi nuovi standard di protezione. L'obiettivo è stabilire un quadro normativo uniforme per prevenire abusi e danni psicologici sui social media.

C.J. Mahoney, chief legal officer di Meta, ha sottolineato che il sistema negoziato “permetterà ai genitori di gestire con facilità l'accesso dei propri figli alle nostre piattaforme”, aggiungendo che il suo successo “dipende dalla volontà di tutte le altre piattaforme social di seguire l'esempio di Meta”, evidenziando la necessità di una responsabilità condivisa.

Prospettive Future per la Sicurezza Digitale

Le misure concordate rappresentano un momento significativo per l'evoluzione della sicurezza dei minori nell'ambiente digitale. Queste iniziative non solo stabiliscono un nuovo standard di protezione per i social network, ma pongono anche le basi per promuovere una cultura dell'uso più responsabile e consapevole dei media digitali tra le nuove generazioni.

Il monitoraggio e l'adattamento delle politiche nei prossimi anni saranno cruciali per garantire che le piattaforme si evolvano in sintonia con le esigenze delle loro comunità digitali e con le sfide emergenti legate al benessere online dei giovani.