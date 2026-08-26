L'uscita di Chris Malone, responsabile data center, accentua l'esodo di alta dirigenza in OpenAI. La sua partenza, cruciale per l'IPO e l'accelerazione infrastrutturale AI, solleva interrogativi su organizzazione e rischi reputazionali post-Progetto Stargate.

Contesto e ragioni

Chris Malone, in OpenAI da marzo 2025 (dopo Meta e Google), ha lasciato la scorsa settimana. Senza motivazioni ufficiali, ha citato una recente riorganizzazione infrastrutturale per «scala e ritmo lavori», garantendo solidità al team data center. Malone, prima sotto Greg Brockman, era passato al vicepresidente Sachin Katti.

La supervisione infrastrutturale è ora di Uday Ruddarraju (team data center), Brent Mayo (build e delivery) e Spas Lazarov (ingegneria).

Partenze e IPO posticipata

La partenza di Malone si somma a un'ondata di dimissioni: 13 dirigenti senior hanno lasciato quest'anno. Tra i partenti: Denise Dresser (chief revenue officer), Brad Lightcap (operativo), Fidji Simo (numero due), Chloé Bakalar (etica) e leader sicurezza/Sora. Uscite indicano una profonda ricalibratura del vertice. Riorganizzazioni interne, turnover elevato e scioglimento del preparedness team (gestione rischi) complicano l'IPO. Prevista per il 2026, la quotazione è ora stimata per il 2027, con possibilità di anticipo in condizioni favorevoli.

Implicazioni strategiche

L'uscita di Malone dall'infrastruttura solleva interrogativi sulla continuità operativa, cruciale per l'AI infrastrutturale. Il Progetto Stargate (500 milioni di dollari con Oracle, Nvidia, SoftBank, Microsoft) esige coordinamento rigoroso. Il turnover rientra in un disegno più ampio: semplificare la struttura dirigenziale pre-IPO, eliminare ruoli temporanei e consolidare il potere decisionale ai fondatori. Greg Brockman, braccio destro di Altman, acquisisce centralità, mirando a un vertice più snello per un mercato che valuterà governance e stabilità interna oltre al potenziale tecnologico.

Futuro: infrastruttura e IPO

Il modello GPT-5.6 conferma la competitività, ma la resilienza strategica e operativa dipende dalla gestione delle partenze.

L'IPO richiede chiarezza, affidabilità e organigramma solido; Ruddarraju, Mayo e Lazarov saranno sotto osservazione. Nonostante l'attrattività del mercato AI, il posticipo dell'IPO al 2027 è prudente. La sfida è dimostrare che infrastruttura e team possono sostenere crescita e superare il futuro scrutinio di investitori e regolatori. In questa profonda trasformazione, solidità, chiarezza e una leadership credibile saranno cruciali per mantenere la fiducia interna ed esterna.