Google ha svelato il 12 agosto 2026 il nuovo Pixel 11 Pro Fold, un'evoluzione del suo modello pieghevole. Il dispositivo si distingue per una costruzione più solida, schermi significativamente più luminosi e importanti aggiornamenti hardware e fotografici.

Design e Display Rivoluzionari

I display, sia esterno che interno, sono il 20% più luminosi rispetto al modello precedente. In particolare, lo schermo esterno adotta un pannello Super Actua con una luminosità di picco di 3.600 nit. Il design è stato ottimizzato: il dispositivo è ora 1 mm più sottile e circa 20 g più leggero, grazie anche a una batteria leggermente meno capiente (4.750 mAh contro i 5.015 mAh).

La cerniera è stata riprogettata per garantire maggiore robustezza strutturale.

Potenza e Autonomia

Alimentato dal nuovo processore Tensor G6, il Pixel 11 Pro Fold migliora prestazioni ed efficienza energetica. Supporta la ricarica wireless a 25 W. La batteria ridotta ha permesso un design più compatto, bilanciando autonomia e maneggevolezza.

Comparto Fotografico Avanzato

Il comparto fotografico include un sensore principale da 48 MP per una migliore cattura della luce. Lo zoom digitale è stato potenziato fino a 30× (dai 20× precedenti), ottimizzando le performance in condizioni di scarsa illuminazione.

Disponibilità e Prezzo

Il Pixel 11 Pro Fold sarà disponibile nei colori Olive e Obsidian. Il prezzo di partenza è 1.899 $, un posizionamento premium giustificato dalle caratteristiche di punta e dalle innovazioni.

Strategia di Mercato

Presentato all'evento Made by Google 2026, il lancio del Pixel 11 Pro Fold, insieme ad altri modelli Pixel, sottolinea l'impegno di Google nell'intelligenza artificiale. Il prezzo elevato è supportato da upgrade hardware e funzionalità distintive, mirando a rafforzare la posizione di Google nel segmento dei foldable con un dispositivo che eleva i punti di forza del predecessore.