Uber ha ceduto la sua intera partecipazione in Serve Robotics, la società di robotica per consegne autonome nata dalla divisione Postmates X più di cinque anni fa. L'annuncio dell'11 agosto 2026 ha colto di sorpresa Serve, che ne è venuta a conoscenza solo tramite il filing regolatorio.

Origini e Collaborazione

Serve Robotics è nata come spin-out della divisione Postmates X, acquisita da Uber nel 2020 per 2,65 miliardi di dollari, e costituita ufficialmente nel 2021. La partnership con Uber si era rafforzata nel 2023, prevedendo l'integrazione di fino a 2.000 robot per consegne autonome nell'app Uber in vari mercati statunitensi.

Divergenze Operative e Calo dell'Utilizzo

Il CEO di Serve Robotics, Ali Kashani, ha evidenziato crescenti divergenze nei modelli operativi con Uber, su aspetti come il coordinamento della flotta e l'integrazione con i commercianti. Si è registrato anche un calo nell'utilizzo dei robot, interrompendo 17 trimestri consecutivi di crescita.

Contestualmente, Serve ha visto un aumento di quasi il 50% delle consegne tramite un altro partner di food delivery. Ciò ha reso il rinnovo della partnership con Uber, in scadenza a inizio 2027, meno conveniente per la società.

Implicazioni Strategiche e Prospettive Future

L'uscita di Uber da Serve Robotics segna un chiaro allontanamento strategico. Dopo aver sostenuto lo spin-out e lo sviluppo, Uber ha liquidato la sua posizione senza preavviso diretto.

Questa mossa impone a Serve di ridefinire la propria traiettoria indipendente, cercando nuovi partner o mercati per rimpiazzare il supporto di Uber.

Serve ha già dimostrato capacità di adattamento, con una crescita delle consegne tramite un altro operatore di food delivery. La strategia futura richiederà efficienza operativa, unit economics sostenibili e maggiore autonomia gestionale.

Il Bivio di Serve Robotics

Per Uber, la vendita riflette la volontà di concentrare le risorse su aree strategiche, lasciando a Serve Robotics la responsabilità del suo percorso autonomo. Serve si trova ora a un bivio: consolidare relazioni con nuovi partner, incentivare l'operativitàautonoma e rafforzare la visione della robotica per le consegne.

Non è solo un cambio di azionista, ma una svolta che metterà alla prova la capacità di Serve Robotics di scalare senza il sostegno diretto di Uber. La resilienza sarà cruciale per affrontare il futuro delle consegne autonome con visione e solidità finanziaria.