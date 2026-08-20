In un contesto di crescenti cyberattacchi rivolti ai sistemi idrici statunitensi, le agenzie federali CISA, FBI e NSA hanno lanciato un allarme congiunto. Gli hacker stanno sfruttando l’intelligenza artificiale per generare exploit mirati contro i controller logici programmabili (PLC) Siemens S7, componenti essenziali nella gestione automatizzata di infrastrutture critiche come acqua, energia e produzione industriale.

L'AI come arma negli attacchi ai sistemi idrici

L'avviso pubblico diramato evidenzia una minaccia attiva che coinvolge «tutti» i PLC Siemens S7, ampiamente utilizzati nei settori manifatturiero, energetico, idrico e agricolo, inclusi i sistemi di depurazione e produzione alimentare.

Questi attacchi potrebbero causare down-time, incidenti di sicurezza, danni agli impianti, compromissione di dati sensibili e impatti a catena su sistemi interconnessi.

L'aspetto più preoccupante è l'utilizzo dell'AI per automatizzare la generazione di exploit. Questa tecnologia riduce drasticamente il tempo e le competenze tecniche necessarie agli aggressori, accelerando la compromissione di PLC vulnerabili o con software obsoleto.

Il quadro generale degli attacchi ai PLC negli USA

Questo fenomeno si inserisce in una più ampia campagna di attacchi rivolti ai controllori industriali (PLC) connessi a Internet nel settore idrico statunitense. La CISA ha ripetutamente invitato i gestori di infrastrutture critiche a isolare questi dispositivi dalla rete pubblica, una raccomandazione particolarmente urgente per le aree rurali, spesso più esposte.

Un recente aggiornamento ha esteso il focus delle minacce anche a PLC di altri produttori, come Schneider Electric, includendo dispositivi impiegati nei sistemi idrici, energetici e nei servizi governativi locali. Parallelamente, un bollettino ha descritto attacchi che hanno compromesso PLC Rockwell Automation (serie MicroLogix), dove gli aggressori hanno modificato password e configurazioni di rete, causando interruzioni operative e la necessità di emettere avvisi di bollitura dell'acqua.

Aggiornamenti e contromisure raccomandate

In risposta all'elevata minaccia, Siemens ha pubblicato un Security Bulletin aggiornato, che include i PLC S7‑1200 come bersaglio specifico in questa campagna attiva.

Il costruttore ha comunque sottolineato che, finora, non sono stati osservati exploit applicati direttamente su prodotti ICS Siemens.

Le agenzie statunitensi consigliano una serie di mitigazioni: isolare i PLC dalla rete pubblica, applicare tempestivamente gli aggiornamenti software, monitorare i login sospetti, validare tutte le connessioni esterne (inclusi modem cellulari non documentati) e seguire specifiche linee guida operative e di sicurezza.

Implicazioni strategiche e operative

Questo scenario evidenzia la vulnerabilità strutturale delle infrastrutture idriche, spesso gestite da enti locali con risorse limitate e scarsa copertura di sicurezza informatica. L'uso dell'AI per generare exploit riduce il divario tra attaccanti altamente qualificati e operazioni semplificate, aumentando la superficie di rischio con tempi di risposta compressi.

Il coinvolgimento di più agenzie federali segnala la percezione di una minaccia coordinata e su vasta scala. Sebbene non sia stata confermata un'attribuzione ufficiale, gli attacchi recenti sono stati collegati a gruppi con affiliazioni iraniane, in un contesto geopolitico segnato da tensioni e crescente pressione sulle infrastrutture critiche.

In prospettiva, è chiaro che la protezione delle infrastrutture passa anche dalla capacità di riconoscere e neutralizzare vettori di attacco generati automaticamente: l'AI è ormai uno strumento sia offensivo sia difensivo nella protezione delle reti OT (Operational Technology).

È fondamentale instillare una cultura della resilienza, combinando formazione, budget operativo, politiche di segmentazione della rete e aggiornamenti tempestivi. La sfida non è solo tecnologica, ma anche politica e organizzativa: proteggere l'acqua significa proteggere i cittadini, e oggi questa risorsa vitale è sotto attacco digitale.