L'ecosistema tecnologico è in costante evoluzione e l'intelligenza artificiale (AI) sta ridefinendo le dinamiche globali. Andreessen Horowitz (a16z) ha identificato un trend significativo: i founder stranieri stanno emergendo con un vantaggio competitivo distintivo, grazie alla loro capacità di fungere da ponte tra la Silicon Valley e i mercati locali.

L'AI e il vantaggio dei fondatori internazionali

Gabriel Vasquez, partner di a16z focalizzato sull'AI e sulla strategia globale, ha evidenziato che il 44% degli investimenti nei fondi Apps Fund One e Two ha coinvolto team internazionali, sottolineando come un passaporto statunitense non sia un prerequisito per ottenere capitali.

Con Angela Strange, Vasquez guida il Borderless Founder network, un'iniziativa che supporta imprenditori con legami in diverse culture e mercati. La loro premessa è che una presenza sia nel paese d'origine che nella Silicon Valley crea un vantaggio strategico unico.

Il mercato delle startup enterprise è mutato radicalmente. L'AI ha reso essenziale l'adozione di soluzioni esterne per la competitività, anche in aree con manodopera economica come l'America Latina. Gli agenti AI, sempre operativi e sempre più accurati, hanno trasformato il software nella norma, stimolando una domanda globale per soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Sedi aziendali fluide e accesso ai talenti globali

Le startup americane faticano spesso a coprire l'intero mercato globale con la necessaria rapidità.

Qui i fondatori locali assumono un ruolo strategico, presidiando i propri territori pur mantenendo un forte legame con la Silicon Valley. Il concetto di sede tradizionale si evolve verso un modello più fluido. Un esempio è ElevenLabs, startup polacca di voice AI: pur avendo una sede esterna, serve clienti locali come InPost e LOT Polish Airlines, mentre i suoi fondatori sono attivamente presenti anche a OpenAI.

L'accesso a talenti globali rappresenta un ulteriore vantaggio. A Silicon Valley, la competizione per i migliori profili è intensa, con giganti come Anthropic e OpenAI che attraggono le risorse più brillanti. I team internazionali, invece, possono attingere a eccellenti bacini di talenti al di fuori degli Stati Uniti.

Vasquez ha investito significativamente in aree come Stoccolma, cercando scaleup AI europee e promettenti spin-off accademici.

L'AI in Europa e l'attrazione del mercato statunitense

Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio che vede una marcata attrazione americana verso le startup europee. Molti fondatori si spostano negli Stati Uniti, attratti da una maggiore domanda e da capitali più accessibili, mentre chi rimane in Europa registra una crescita più rapida. L'urgenza del mercato statunitense nell'AI enterprise sta accelerando l'espansione delle startup europee. Nel 2025, il 61% del capitale VC globale è stato indirizzato verso l'AI, salendo all'80-81% nei primi mesi del 2026. Negli Stati Uniti, i budget per l'AI enterprise sono significativamente più elevati rispetto all'Europa.

Sul fronte dei finanziamenti, nel primo trimestre del 2026 le aziende statunitensi hanno raccolto l'83% del capitale VC globale. In Europa, si osserva una migrazione di fondatori e capitali, e il 73% delle startup AI europee in fase avanzata ha investitori statunitensi come riferimento principale.

La strategia globale di a16z e la diplomazia tecnologica

A16z ha sviluppato una rete globale per individuare e supportare founder promettenti in ogni parte del mondo. Questa missione è stata rafforzata dall'ingresso di Anne Neuberger, nominata responsabile globale degli affari dopo la sua esperienza come vice consigliere per la sicurezza nazionale e le tecnologie emergenti. Il suo incarico mira a intensificare il dialogo con istituzioni e governi, consolidando la VC diplomacy come un valore strategico nell'attuale panorama digitale.

L'approccio, in linea con la visione "a16z Global", include partnership con nazioni alleate, un supporto concreto all'espansione internazionale e l'adozione di modelli di investimento basati sulla convinzione tecnologica (conviction-based investing).

In sintesi, a16z ha ridefinito la percezione del "founder straniero", trasformandola in un vantaggio competitivo. L'intelligenza artificiale si conferma non solo un'innovazione tecnica, ma anche un catalizzatore per un nuovo protagonismo dei fondatori internazionali. La loro abilità di muoversi tra diverse culture, mercati e bacini di talenti è ora un asset strategico fondamentale, non più un limite.