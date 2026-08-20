Il panorama energetico globale sta assistendo a un vero e proprio rinascimento dell'energia nucleare. Numerose startup stanno raccogliendo ingenti finanziamenti per sviluppare reattori avanzati, con l'obiettivo dichiarato di ridurre i costi di produzione. Tuttavia, le proiezioni attuali suggeriscono che questi nuovi reattori potrebbero non raggiungere la piena competitività economica nel breve termine. In questo contesto, Apollo Atomics, fondata da Assil Halimi e Drew Walker, propone una visione differente, sostenendo che il focus della ricerca e sviluppo sia stato finora mal indirizzato.

Invece di concentrarsi sulla progettazione di un reattore completamente nuovo, Apollo sta ridefinendo il processo di conversione dell'energia termica in elettricità.

Il Generatore di Vapore Compatto: innovazione e dimensioni rivoluzionarie

L'innovazione chiave di Apollo Atomics risiede nel suo Compact Steam Generator (CSG), un componente che promette di trasformare radicalmente il settore. A differenza dei generatori di vapore convenzionali, che sono solitamente costruiti a mano e raggiungono dimensioni imponenti, equivalenti a diversi piani di un edificio, la versione di Apollo può essere prodotta in serie e ha le dimensioni di una persona. Questa significativa riduzione delle dimensioni ha permesso all'azienda di sviluppare un reattore che è ben 40 volte più piccolo rispetto ai modelli tradizionali.

Grazie a questa compattazione del sistema, Apollo Atomics prevede di poter realizzare centrali da 300 megawatt in meno di due anni.

Un nuovo paradigma per la produzione di energia a costi contenuti

Basandosi su ricerche condotte presso il prestigioso MIT, Apollo Atomics stima che una centrale elettrica equipaggiata con il suo generatore possa produrre elettricità a un costo di soli 3 centesimi per kilowattora. L'obiettivo ambizioso è quello di superare la competitività del gas naturale. Assil Halimi, figura di spicco dell'azienda, ha sottolineato l'intenzione di non limitarsi a miglioramenti incrementali, ma di puntare a un cambiamento radicale nel settore.

I progetti attuali dei generatori di vapore, spesso derivati da quelli utilizzati negli impianti a carbone e gas naturale, non riescono a sfruttare appieno l'elevato potenziale del combustibile nucleare come l'uranio.

Apollo propone una soluzione innovativa: i fluidi attraversano un blocco metallico compatto, intessuto di canali sottilissimi, consentendo un trasferimento di calore notevolmente più efficiente e, di conseguenza, una drastica riduzione delle dimensioni del componente.

Produzione industrializzata e tempi di implementazione accelerati

L'approccio di Apollo Atomics prevede la produzione industrializzata sia del reattore che del generatore di vapore, un metodo che riduce drasticamente i tempi di assemblaggio, tradizionalmente eseguiti in loco per gli impianti nucleari. Questo si traduce in un significativo risparmio di tempo e costi, con previsioni di completamento di una centrale da 300 megawatt in meno di 24 mesi.

Un ulteriore vantaggio è la notevole riduzione dei costi di produzione del reattore stesso, stimati essere da quattro a cinque volte inferiori rispetto ai progetti esistenti.

Per dimostrare la validità della propria tecnologia, Apollo Atomics ha già costruito un piccolo reattore da 40 kilowatt presso il MIT. La startup intende offrire reattori di diverse dimensioni, con capacità che vanno dai 10 megawatt ai 300 megawatt, garantendo una flessibilità di applicazione senza precedenti.

L'iniziativa ha attratto l'attenzione di importanti investitori, tra cui FCVC e Y Combinator, permettendo ad Apollo di chiudere un round di finanziamento seed da 26 milioni di dollari. Queste risorse finanziarie saranno fondamentali per accelerare lo sviluppo e la diffusione della tecnologia innovativa di Apollo Atomics nei prossimi anni, promettendo di rendere l'energia nucleare più economica e rapidamente implementabile, e quindi più competitiva rispetto alle fonti fossili.