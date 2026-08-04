Da oggi, martedì 4 agosto 2026, il servizio di robotaxi di Waymo a Dallas è accessibile a tutti, senza alcuna waitlist, segnando un passo significativo nella normalizzazione della mobilità autonoma. Chiunque scarichi l’app può chiamare un veicolo autonomo nella città texana, con l'eccezione dell’aeroporto Love Field, ancora in fase di test. Questa decisione è coerente con il modello già adottato in mercati come Phoenix e San Francisco, evidenziando la fiducia di Waymo nell'accelerare il suo roll-out.

Dallas è entrata nella mappa operativa di Waymo con test su strada e una partnership strategica con Avis Budget Group per la gestione della flotta di Jaguar I-Pace elettriche.

Il servizio aveva debuttato a febbraio con accesso su invito, coinvolgendo circa 150.000 utenti nella fase preliminare. La rimozione della waitlist segna ora il passaggio a una piena operatività urbana.

Accesso aperto e sfide climatiche

L’apertura senza waitlist accelera la diffusione del servizio autonomo a Dallas, pur non risolvendo tutte le criticità. A maggio, Waymo aveva sospeso le operazioni in Texas (Dallas, Houston, San Antonio) e ad Atlanta a causa delle difficoltà dei robotaxi su strade allagate durante forti piogge. La società ha risposto con aggiornamenti software che limitano l’accesso a zone a rischio in condizioni di maltempo, invitando i passeggeri a monitorare lo status in tempo reale tramite l’app.

Strategia di espansione e modelli consolidati

L’espansione a Dallas segue un percorso già sperimentato: test iniziali con sicurezza umana, lanci su inviti e, infine, apertura al pubblico. Questo approccio graduale ha permesso a Waymo di scalare l’infrastruttura operativa, affinare algoritmi e logistica, e monitorare l’esperienza utente in modo calibrato. Collaborazioni con partner come Avis supportano le operazioni quotidiane (ricarica, manutenzione), integrando infrastruttura fisica e software avanzato.

Impatto e prospettive per la mobilità urbana

La decisione di aprire il servizio a tutti trasforma i robotaxi da curiosità high-tech a concreta alternativa di mobilità urbana. Pur con limitazioni — come l’esclusione momentanea dell’aeroporto Love Field — il modello di servizio evidenzia la direzione futura: trasporto privato, on-demand, flessibile e sostenibile.

La capacità di adattare servizio e algoritmi alle condizioni ambientali sarà cruciale per la fiducia degli utenti e la scalabilità metropolitana.

Obiettivi futuri e nuovi mercati

Dallas rappresenta un tassello di una strategia più ampia: Waymo mira a servire oltre un milione di viaggi pagati a settimana entro fine 2026, con lanci programmati in altre città statunitensi e potenzialmente nel Regno Unito ed Europa. L’azzeramento della waitlist in mercati chiave è un segnale della maturazione del servizio e della volontà di affrontare modelli urbani complessi su vasta scala.

In sintesi, l’apertura totale del servizio a Dallas segna un nuovo livello di operatività per Waymo, che supera le fasi di test e invito per proporre la guida autonoma come soluzione concreta. Le sfide, in particolare quelle meteo, restano: la capacità di risposta rapida e adattamento sarà un elemento differenziante, così come le partnership logistiche e la gestione operativa.