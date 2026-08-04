La sicurezza delle criptovalute, spesso affidata a sofisticati sistemi di protezione, è stata messa a dura prova. Un gruppo di hacker è riuscito a sottrarre oltre 130 milioni di dollari da portafogli hardware, dispositivi considerati tra i più sicuri per la custodia di asset digitali. L'attacco ha colpito i portafogli Coldcard di Coinkite, sfruttando una vulnerabilità critica nella generazione delle "frasi seme", rendendo prevedibili le chiavi private degli utenti.

Il meccanismo del furto "offline"

I portafogli hardware come Coldcard sono progettati per operare offline, proteggendo le chiavi private dalla rete.

Tuttavia, un errore nel sistema di generazione delle frasi seme ha permesso ai malintenzionati di prevedere queste combinazioni uniche, necessarie per accedere ai fondi in Bitcoin. Utilizzando strumenti di brute force, gli attaccanti hanno replicato le frasi seme e svuotato i conti. È cruciale notare che ciò è avvenuto senza accesso fisico o digitale ai dispositivi, aggirando le barriere di sicurezza tradizionali.

L'entità del danno e le vittime

Stime di Galaxy Research, confermate da Elliptic, indicano che il furto ha coinvolto un ampio numero di utenti, con perdite complessive superiori a 130 milioni di dollari. Tra le vittime, John Goodman ha raccontato su X di aver perso 1,6 milioni di dollari in Bitcoin.

Nonostante avesse adottato tutte le misure di sicurezza convenzionali, custodendo il suo Coldcard in cassaforti, la vulnerabilità ha vanificato le sue precauzioni. La sua testimonianza evidenzia la natura insidiosa del difetto.

Impatti e riflessioni sull'autocustodia

Questo incidente rappresenta un duro colpo per il settore delle criptovalute, già provato da oltre 200 attacchi quest'anno, con perdite superiori ai 950 milioni di dollari. Sebbene i portafogli "freddi" siano ritenuti più sicuri dei portafogli "caldi" (online), l'attacco ai Coldcard ha innescato una profonda riflessione sulla sicurezza di questi dispositivi. Come osservato da Ari Redbord di TRM Labs, "l'autocustodia non elimina il rischio, lo trasferisce".

Questo sottolinea la responsabilità individuale e la necessità di una comprensione approfondita delle implicazioni tecniche.

Reazioni e misure correttive

Coinkite, produttrice dei portafogli Coldcard, ha prontamente rilasciato un avviso urgente. L'azienda ha esortato gli utenti ad aggiornare il firmware e a generare nuove frasi seme per proteggere i propri fondi. Questo imperativo aggiornamento mira a rafforzare le difese e a ridurre la probabilità di futuri exploit. La tempestività di tali misure è cruciale per mitigare ulteriori danni e ripristinare la fiducia.

La vicenda Coldcard sottolinea la complessità tecnica intrinseca alla custodia delle criptovalute e i rischi operativi che ne derivano.

Le lezioni apprese da questo incidente sono fondamentali e potrebbero innescare un ripensamento generale dei metodi di custodia e gestione della sicurezza nel settore. L'obiettivo è spingere verso lo sviluppo di soluzioni più robuste, resilienti e difficili da compromettere, garantendo maggiore protezione per gli investitori in un ecosistema in continua evoluzione.