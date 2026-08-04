Nel dinamico panorama degli eventi dedicati all'innovazione tecnologica, TechCrunch Disrupt 2026 si conferma come un appuntamento di riferimento per fondatori, investitori e pionieri del settore. L'edizione di quest'anno si svolgerà a San Francisco, presso il celebre Moscone West, dal 13 al 15 ottobre, e si preannuncia come un crocevia di idee e opportunità, con l'attesa di oltre 10.000 partecipanti pronti a plasmare il futuro della tecnologia.

Promozioni esclusive per l'accesso all'evento

Per chi desidera assicurarsi un posto a questo evento di portata globale, sono disponibili promozioni a tempo limitato.

È possibile beneficiare di un ulteriore sconto di 100 dollari su ogni pass (per fondatori, investitori o semplici partecipanti), a condizione che l'acquisto venga effettuato entro il 7 agosto. Questa offerta si somma ai prezzi già ridotti e rappresenta l'ultima chance per ottenere un risparmio extra prima che entri in vigore la prossima fascia di prezzo, prevista per il 21 agosto. La registrazione è facilitata tramite un link dedicato, garantendo un accesso privilegiato a questa imperdibile opportunità.

In aggiunta, Techstars, in qualità di partner ufficiale di Disrupt 2026, offre un vantaggioso sconto del 25% sul costo del pass. Il team di Techstars sarà presente con un proprio stand espositivo (F6) nell'Expo Hall per tutti e tre i giorni dell'evento, offrendo ai partecipanti l'occasione di approfondire i programmi di accelerazione e di stabilire connessioni significative con la prossima generazione di startup innovative.

Un programma all'avanguardia tra innovazione e futuro

Il cuore di TechCrunch Disrupt 2026 pulsa attraverso un programma ricco e diversificato, articolato in diversi stages tematici. Il Disrupt Stage, fulcro della programmazione, esplorerà le trasformazioni più significative del settore tecnologico, con interventi di figure di spicco come Panos Panay, SVP di Devices and Services di Amazon, e Amjad Masad, fondatore e CEO di Replit, che discuteranno, tra gli altri temi, il futuro post-smartphone e l'impatto della democratizzazione dello sviluppo software.

L'evento introdurrà anche nuovi palcoscenici dedicati alle frontiere dell'innovazione: l'AI Stage si concentrerà sulle lacune di sicurezza e sui nuovi modelli di business che l'intelligenza artificiale sta imponendo alle aziende SaaS.

Lo Smart Money Stage affronterà temi cruciali come le stablecoin, i pagamenti istantanei e il ruolo dell'AI nella fiducia finanziaria. Non mancherà lo Smart Systems Stage, che offrirà una prospettiva sulle scoperte nella fusione nucleare e sulla crescente pressione delle reti energetiche sull'AI del prossimo decennio. Infine, il Builders Stage continuerà a essere un punto di riferimento per fondatori e investitori, fornendo consigli pratici su raccolta fondi, assunzioni e scalabilità.

Oltre le sessioni: networking e opportunità di crescita

La partecipazione a Disrupt va ben oltre le sessioni plenarie e i dibattiti. Ogni pass garantisce l'accesso alla Startup Battlefield, una competizione avvincente dove 200 startup emergenti si contenderanno l'ambito Battlefield Cup.

L'evento è concepito per massimizzare le opportunità di networking, con spazi dedicati che facilitano l'incontro tra fondatori, investitori e professionisti del settore.

L'Expo Hall si trasformerà in un vivace hub dove centinaia di startup avranno la possibilità di presentare le proprie innovazioni e connettersi con potenziali partner e finanziatori. In sintesi, TechCrunch Disrupt 2026 rappresenta una piattaforma strategica per espandere il proprio network, acquisire conoscenze all'avanguardia e cogliere le ultime tendenze che stanno ridefinendo il panorama tecnologico globale.