Il 10 agosto 2026, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha esortato gli Stati Uniti e i loro alleati a guidare l'ecosistema dell'intelligenza artificiale open source. Questo appello, contenuto nella lettera aperta intitolata "The Future is for Everyone: The Path to a Positive AI Future", coincide con l'annuncio di due nuovi modelli di IA open source sviluppati da Meta: Muse Glimmer e Muse Spark 1.2.

Zuckerberg ha sottolineato l'importanza cruciale di tale leadership, poiché l'IA open source rappresenterà una quota significativa dell'utilizzo globale della tecnologia.

Ha enfatizzato come la natura aperta di questi modelli sia fondamentale per prevenire una dannosa centralizzazione del potere tecnologico, che potrebbe avere ripercussioni negative sia sulla sicurezza che sull'economia. L'open source, a suo dire, è una "forza positiva e importante per dare potere alle persone e impedire la centralizzazione".

La visione di Meta sull'Intelligenza Artificiale e la Superintelligenza

Nel suo manifesto, Zuckerberg definisce la superintelligenza una delle tecnologie più importanti della storia, evidenziando le immense opportunità e le complesse sfide che essa presenta. Per assicurare un futuro positivo per tutti, il CEO di Meta individua la soluzione in un equilibrio di potere incentrato sull'individuo, garantendo che la superintelligenza sia "ampiamente distribuita" per favorire l'empowerment individuale.

La filosofia proposta da Meta si basa su tre principi: l'empowerment individuale come motore di prosperità, l'invenzione quale scopo primario della superintelligenza e l'equilibrio di potere come fondamento della sicurezza. Zuckerberg ha ribadito che il pericolo più grande non risiede nella tecnologia stessa, ma nella potenziale centralizzazione del controllo dell'IA nelle mani di un singolo Stato o entità. "Mettere la tecnologia nelle mani di tutti" è, a suo avviso, la via per garantire sia l'empowerment individuale sia i necessari contrappesi.

Il manifesto di Meta avverte inoltre che un'eccessiva regolamentazione da parte degli Stati Uniti potrebbe inavvertitamente avvantaggiare la concorrenza estera, in particolare la Cina, data la velocità esponenziale con cui i modelli di IA si evolvono a livello globale.

L'impegno di Meta: nuovi modelli e supporto alle comunità

Nell'ambito di questa strategia, Meta ha annunciato il rilascio dei pesi di Muse Glimmer, presentato come uno dei modelli americani open-source più performanti nella sua categoria. È stato inoltre comunicato che i pesi della versione Muse Spark 1.2 saranno resi disponibili a breve. Con l'operatività del Meta Superintelligence Labs, il consiglio indipendente dell'azienda avrà la responsabilità di definire e approvare i criteri di sicurezza per il rilascio dei modelli, assicurando il rispetto degli standard.

A riprova del suo impegno sociale, Meta ha istituito il Future is for Everyone Fund, un fondo da 1 miliardo di dollari. Questa iniziativa è volta a sostenere le comunità locali statunitensi che ospitano i data center di Meta, con risorse destinate a insegnanti, soccorritori e al miglioramento delle infrastrutture energetiche e idriche.

Parallelamente, il programma di formazione America’s Workforce Academy, ideato per preparare la forza lavoro necessaria ai data center, ha recentemente celebrato il diploma della sua prima classe.

Obiettivi strategici e il dibattito sull'IA

Il manifesto di Mark Zuckerberg si configura come un chiaro tentativo di orientare il dibattito globale sull'intelligenza artificiale, sia sul piano tecnologico che su quello politico. L'obiettivo primario di Meta è assicurare che i benefici della superintelligenza siano distribuiti il più ampiamente possibile, promuovendo attivamente valori fondamentali quali la libertà, l'indagine aperta, l'economia di mercato e le pari opportunità.