L'intensa attività eruttiva dell'Etna ha determinato la sospensione completa delle operazioni presso l'aeroporto di Comiso, un'infrastruttura chiave situata nella provincia di Ragusa. La comunicazione ufficiale è giunta dalla Sac, la società che gestisce congiuntamente sia lo scalo ibleo che il più grande aeroporto di Catania. Di conseguenza, tutti i voli, sia quelli in partenza che quelli in arrivo, presso lo scalo di Comiso sono stati interrotti e resteranno sospesi fino alle ore 11 di domani, 12 agosto. Questa misura si è resa necessaria per garantire la massima sicurezza a fronte dell'emergenza vulcanica.

Chiusura dello spazio aereo e raccomandazioni ai viaggiatori

La Sac ha precisato che la chiusura operativa interessa specificamente gli spazi aerei che corrispondono al settore C1 Bis. Tale provvedimento è stato adottato in via precauzionale a causa della continua attività eruttiva dell'Etna e della conseguente e significativa emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera circostante. Una nota ufficiale diramata dalla società ha confermato la decisione: “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 Bis. Sono pertanto sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Comiso fino alle 11 di domani 12 agosto”.

In considerazione dei potenziali disagi, la Sac ha inoltre vivamente raccomandato a tutti i passeggeri di verificare con tempestività lo stato del proprio volo direttamente con le rispettive compagnie aeree, prima di intraprendere il viaggio verso l'aeroporto.

Il ruolo strategico dell'aeroporto di Comiso nel Sud-Est Sicilia

L'aeroporto di Comiso, noto anche con la denominazione “Pio La Torre”, si configura come un polo di riferimento fondamentale per i collegamenti aerei non solo per la provincia di Ragusa, ma per l'intera area della Sicilia sud-orientale. La sua gestione è affidata alla Sac, la medesima società che opera con successo anche sull'importante scalo internazionale di Catania. La Sac detiene la piena responsabilità della gestione complessiva, dello sviluppo strategico delle infrastrutture aeroportuali e della garanzia della sicurezza delle operazioni.

Questo include il coordinamento efficace di tutte le attività operative e l'erogazione di servizi di qualità ai passeggeri, assicurando un'esperienza di viaggio efficiente e sicura.

Lo scalo di Comiso offre una vasta gamma di collegamenti aerei, includendo sia rotte nazionali che internazionali, consolidando la sua posizione come punto di accesso e uscita essenziale per la mobilità nella regione. La drastica ma necessaria decisione di sospendere tutte le attività di volo a causa della cenere vulcanica rappresenta una misura precauzionale di primaria importanza. Essa è stata adottata con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi a bordo. Tale procedura è pienamente allineata con le rigorose direttive operative standard e i protocolli internazionali previsti per la gestione di fenomeni naturali complessi e imprevedibili come le eruzioni vulcaniche, evidenziando l'impegno costante per la tutela di tutti gli utenti dello spazio aereo e la continuità operativa in condizioni di sicurezza.