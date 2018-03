Dopo la temuta notifica degli Screenshot nelle Stories di Instagram [VIDEO], con la primavera arriva anche la nuova funzione Shopping. Presente in US dal 2017, l’opzione #Instagram Shopping è finalmente approdata in UK, in Italia e in altri 6 paesi (Canada, Brasile, Germania, Francia, Spagna e Australia) con l’obiettivo di semplificare l’acquisto online, senza dover rinunciare a fare zapping da un profilo all’altro.

L’idea da nasce da un semplice dato di fatto: per pigrizia, ma soprattutto mancanza di tempo, siamo spinti sempre di più ad acquistare online. Il risultato? Secondo i Dati Istat, dal 2015 al 2016 c’è stato un incremento sul numero di persone che acquistano su internet, per la precisione dal 48,7% al 50,5%.

Mentre, nell’ultimo anno, è aumentato al 54% il livello di transazioni tramite App, spingendo gli store e gli e-commerce a puntare sempre di più sul retail online.

Se è vero che il consumatore moderno è sempre in movimento, perché non approfittare quindi degli attimi di relax e, tra uno stalking e l’altro, indurlo ad acquistare anche su Instagram?

Come funziona Instagram Shopping?

La mission è semplice, con la nuova funzione di Instagram Shopping sarà più facile per i brand indirizzare gli utenti, i followers e nuovi clienti, direttamente sulla pagina dello Store.

L’azienda può caricare un post, con una o più foto dei prodotti, inserendo direttamente il Tag Shopping. Tutto ciò che è acquistabile sarà identificato attraverso una “shopping bag icon”.

Sono due i movimenti principali che consentono di scoprire le informazioni sull’oggetto taggato nelle foto: con un primo click si scoprono le info di base, con un secondo click si aprirà una scheda con la descrizione del prodotto, il prezzo e il pulsante “Acquista ora”, che reindirizza l’utente direttamente sul sito e-commerce.

Chi può utilizzare il tag Shopping?

Se pensate di poter mettere in vendita la borsa che giace nel vostro armadio dalla scorsa stagione, vi sbagliate. A meno che non abbiate un sito o un’attività, la funzione Shopping può essere aggiunta a tutti i profili Business di Instagram, che nel mondo sono almeno 25 milioni. Creare un profilo Business è facile, e può essere collegato anche alla pagina Facebook del sito, ma il pericolo di essere oscurati è dietro l'angolo. La funzione Instagram Shopping, potrebbe essere, in questo senso, un'arma vincente per aumentare la propria visibilità e contrastare lo Shadowban [VIDEO].

Insomma, Instagram non se ne lascia scappare una. Parola d’ordine: #shoppingonline #instagramshopping