Proseguono le novità lanciate da tim: la nota azienda di telefonia mobile in questo inizio 2019 è decisa a riconquistare gli ex utenti, dedicando particolari offerte a chi utilizza lo Smartphone per la navigazione internet. Per celebrare la 69esima edizione della rassegna canora 'Sanremo 2019', Tim ha deciso di omaggiare tutti gli utenti che attiveranno la Supergiga 20 con un extra di giga consumabili entro un mese dall'attivazione di tale promozione. Come sappiamo, Supergiga 20 è una delle quattro offerte promosse da Tim che riguardano giga consumabili: le altre sono Supergiga 40 (40 giga al mese a 11,99 euro) Tim Internet 8 Gb (4 giga di giorno, 4 giga di notte e 5 extra al mese a 6 euro) e la nuova Tim Internet 10 Gb (10 giga a 5,99 euro al mese) [VIDEO].

Sanremo 2019 'regala' 80 giga extra per chi attiva Supergiga 20

Dal 28 gennaio al 24 febbraio è quindi possibile attivare Supergiga 20, con l'extra di 80 giga utilizzabili da un mese dall'attivazione.

La nuova promozione lanciata da Tim permetterà quindi ai suoi utenti di navigare e magari 'gustarsi' anche online la nota rassegna canora Sanremo 2019, arrivata alla 69esima edizione. Inizialmente i giga consumati saranno quelli extra, ed una volta finiti si passerà ai 20 giga della promozione. Dopo il mese, l'offerta ritornerà ad essere appunto da 20 giga, al 'solito' costo di 9,99 euro al mese. Tim non ha ancora ufficializzato la promozione, ma secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto sito di tecnologia Hdblog.it, a breve dovrebbe essere ufficializzata anche sul sito internet dell'azienda italiana

Le altre offerte

Non ci sono particolari novità riguardo le altre aziende di telefonia mobile italiane più blasonate. Vodafone Simple + ad esempio resta una delle più interessanti, in quanto offre 1000 minuti, 1000 sms, 20 giga in rete 4,5G e giga illimitati per i social network e i sistemi di messaggistica istantanea, a 9,99 euro al mese.

L'attivazione online è gratuita, ma per poter usufruire di tale prezzo è necessario addebitare la mensilità su carta di credito o conto corrente. Se l'utente decidesse di addebitare con il credito residuo, il prezzo di tale promozione diventerebbe di 14,99 euro al mese. La Wind invece conferma All Inclusive Limited Edition, minuti illimitati, 100 sms e 40 giga a 8,99 euro al mese. L'attivazione è gratuita ed online: attualmente sul sito è in scadenza ma come spesso succede sarà successivamente riconfermata sul sito ufficiale [VIDEO].