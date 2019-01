Annuncio

Dopo un 2018 caratterizzato dall'arrivo delle nuove low cost, che in qualche modo hanno stravolto il mondo della telefonia mobile grazie a delle offerte vantaggiose e a servizi innovativi, anche i brand più famosi hanno deciso di adeguarsi con l'intento di recuperare gli utenti che hanno deciso di dare fiducia alle nuove arrivate. E' il caso di wind, che anche a gennaio promuove due offerte davvero interessanti, dedicate agli utenti Iliad e di operatori virtuali. Le offerte nello specifico sono Wind Smart 40 Fire e Wind Smart 40 Flash, ed offrono gli stessi servizi a prezzo differente.

Se inizialmente però la scadenza di attivazione era il 16 gennaio, l'azienda ha deciso di estenderla fino al 23 gennaio [VIDEO], salvo eventuali proroghe.

Le offerte di Wind, Smart 40 Fire e Smart 40 Flash

Wind Smart 40 Fire e Wind Smart 40 Flash, come dicevamo in precedenza, sono dedicate agli attuali clienti Iliad o di operatori virtuali: entrambe offrono minuti illimitati e 40 giga di navigazione internet in rete 4G al prezzo rispettivamente di 4,99 euro e 6,99 euro al mese.

L'unica differenza è che la Smart 40 Fire può essere attivata da tutti gli utenti di operatori virtuali, ma non quelli di PosteMobile, Ho.Mobile e CoopVoce mentre la Smart 40 Falsh è dedicata solo agli utenti Iliad e PosteMobile. Il prezzo di attivazione è di 10 euro, a cui vanno aggiunti ulteriori 10 euro per la sim. Se l'utente decidesse di cambiare azienda di telefonia mobile prima dei 24 mesi, dovrà pagare ulteriori 10 euro.

Le offerte delle low cost del mercato italiano

Le offerte di Wind prima menzionate sono quindi dedicate agli utenti di operatori virtuali, come ad esempio Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile. A tal proposito, vogliamo soffermarci proprio sulle offerte lanciate da queste aziende: l'azienda francese ha reso attivabili per sempre tutte le promozioni lanciate sul sito, ovvero quelle da minuti illimitati, sms illimitati, 40 e 50 giga di navigazione in rete 4G+ rispettivamente a 6,99 e 7,99 euro al mese, e Iliad Voce da minuti illimitati, sms illimitati e 40 mega di navigazione internet in 4G+ a 4,99 euro.

Kena Mobile insiste sopratutto con l'offerta con minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G a 5,99 euro, mentre Ho.Mobile allo stesso prezzo, per gli utenti Iliad, Kena Mobile e di operatori virtuali conferma oramai da tempo minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga di internet in rete 4G [VIDEO].