Uno dei problemi principali che ha riguardato Iliad sin dal lancio è la ricezione non ideale in molte zone d'Italia: come sappiamo l'azienda francese poggia la sua ricezione sulla rete WindTre, che rispetto a quelle di Tim e Vodafone, è sicuramente meno affidabile. Ecco perché tanti utenti, che inizialmente hanno deciso di dare fiducia alla nuova azienda di telefonia mobile, hanno dovuto necessariamente ritornare ai loro precedenti gestori. Ma le ultime novità che arrivano da WindTre faranno felici i numerosi utenti Iliad, in quanto WindTre ha deciso di ottimizzare e potenziare la sua rete in molte città italiane, esattamente a breve dovrebbe migliorare la ricezione in ben 22 città italiane che alla lunga potranno avere una navigazione affidabile e veloce grazie alla rete 4G+ di WindTre.

I miglioramenti della rete WindTre porteranno benefici agli utenti Iliad

Come già anticipato in precedenza, Iliad poggia la sua ricezione sulle reti WindTre, e considerando che tale rete sarà ottimizzata in 22 città italiane (parliamo di Modena, Bologna, Rimini, Trieste, Ascoli Piceno, Prato, Teramo, Terni, Bari, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia, Agrigento, Medio Campidano e Carbonia Iglesias Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli, Milano, Monza e Brianza), l'azienda francese migliorerà la sua ricezione.

Inoltre come sappiamo sta lavorando su una rete propria, e quindi Iliad probabilmente riuscirà a risolvere gradualmente il problema principale che l'ha riguardata come azienda sin dal lancio sul mercato italiano, nel maggio 2018. Gli ultimi dati riferiti all'azienda francese parlano di miglioramenti nelle prestazioni nelle città di Bari e provincia, a Bologna, Rimini, Novara e Milano.

Le offerte lanciate dalle low cost

Bisogna poi riconoscere che Iliad è una delle aziende che offre promozioni a prezzo davvero vantaggioso rispetto ai brand principali come Tim, Vodafone e Wind: attualmente infatti sono attivabili tre offerte, minuti illimitati, sms illimitati, 40 e 50 giga in rete 4,5G rispettivamente a 6,99 e 7,99 euro al mese, mentre per chi utilizza lo Smartphone solo per le telefonate o per l'invio degli sms, è attivabile Iliad Voce, che offre sempre minuti illimitati, sms illimitati e 40 mega in rete 4,5G a 4,99 euro al mese.

Per quanto riguarda le low cost, fino al 3 febbraio è attivabile per tutti gli utenti Iliad e di operatori virtuali l'offerta di Ho.Mobile a 5,99 euro al mese, da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G, stesso prezzo per Kena 5,99, l'offerta della low cost di Tim, da minuti illimitati, 100 sms e 50 giga.