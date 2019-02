Annuncio

Altra novità sulle promozioni telefoniche per l'inizio del mese di febbraio. Questa volta la protagonista è vodafone, che ha deciso di rispondere alle numerose promozioni lanciate a fine gennaio da Tim. Vodafone Unlimited x3 Special diventa infatti Vodafone Unlimited x3 Special Special per chi l'attiva online. Si tratta della nuova promozione lanciata dall'azienda inglese, grazie alla quale, aderendo tramite sito ufficiale (selezionando il tasto 'attiva online' o facendosi richiamare da un operatore Vodafone) chi vuole attivare una nuova sim o semplicemente fare la portabilità potrà utilizzare ulteriori 10 giga rispetto all'offerta Unlimited x3 Special tradizionale.

E' stata infatti denominata, come detto, Vodafone Unlimited x3 Special Special, e procedendo all'attivazione online, la promozione offre minuti illimitati e 20 giga di navigazione internet in rete 4,5G, con internet illimitato utilizzando i principali social network e sistemi di messaggistica istantanea.

La nuova offerta di Vodafone

Rispetto alla tradizionale offerta, la nuova promozione attivabile online offre 10 giga in più, ad un prezzo mensile di 11,99 euro, in caso di addebito su carta di credito o conto corrente. Qualora si decidesse di addebitare su credito residuo, il costo è di 14,99 euro al mese, e i minuti consumabili saranno 1000 e non illimitati. I 10 giga extra saranno utilizzabili 72 ore dopo l'attivazione del nuovo numero mentre non ci sono costi di attivazione. L'utente però, da cliente Vodafone dovrà ricaricare per un importo di almeno 179 euro, se invece deciderà di cambiare azienda telefonica prima di raggiungere tale ricarica, dovrà pagare 29 euro, che non sarebbe altro che il prezzo di attivazione dell'offerta (scontata a 0 euro per i nuovi clienti).

Le altre offerte

Vodafone ha deciso quindi di rispondere a Tim, che a fine gennaio ha lanciato interessanti promozioni: una delle più allettanti è sicuramente Tim Iron, dedicata in particolar modo agli utenti attualmente clienti Iliad, Ho.Mobile e di altri operatori virtuali. Minuti illimitati, 50 giga di navigazione internet in rete 4,5G al prezzo di 6,99 euro al mese, e dei giga utilizzabili, ben 5,2 sono 'consumabili' nei Paesi dell'Unione Europea. Tale offerta è attivabile nei punti vendita Tim oppure tramite il 'Passa a Tim con operatore', presente sul sito ufficiale dell'azienda italiana. Il prezzo di attivazione è di 12 euro, ma incrementa a 32 euro se l'utente decidesse di passare ad altra azienda di telefonia mobile prima dei 24 mesi. Inoltre bisognerà aggiungere come costo iniziale l'acquisto della sim, pari a 10 euro.