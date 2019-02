Annuncio

Annuncio

Le low cost di telefonia mobile del mercato italiano restano sempre le più attive, anche in questo inizio 2019: la vera novità di questo inizio febbraio è quella promossa da Ho.Mobile, che dopo la promozione dedicata a tutti gli utenti Iliad e di operatori virtuali da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G a 5,99, il 4 febbraio ha deciso di rilanciarla, ma con un prezzo leggermente maggiore. Dal sito ufficiale infatti si può notare come il costo dell'offerta prima menzionata è di 6,99 al mese, e resta una delle più vantaggiose, insieme a quelle promosse da Iliad e da Kena Mobile.

Come dicevamo, la promozione è dedicata agli utenti Iliad e di operatori virtuali, in particolare quelli di 1 mobile, Kena Mobile, Erg Mobile, Coop Voce, Digi Mobil, Digitel, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, Nt Mobile, Tiscali, Poste Mobile, etcc.

Advertisement

Con questa nuova offerta, Ho.Mobile è pronta quindi ad incrementare la propria clientela, che attualmente vanta più di 1 milione di utenti attivi.

La nuova offerta di Ho.Mobile da 6,99 euro al mese

Il prezzo di attivazione è di 9 euro, a cui bisogna aggiungere il costo della sim (costo consigliato 0,99 euro) e quello della prima ricarica anticipata, ovvero 6,99 euro. Tale offerta è attivabile solamente nei punti vendita Ho.Mobile, e come dicevamo, è una delle più vantaggiose che attualmente offre il mercato della telefonia mobile. E'una promozione dedicata a tutti gli utenti Iliad e di operatori virtuali, mentre per tutti gli altri utenti la stessa offerta ha un prezzo mensile di 9,99 euro al mese.

Le offerte degli altri operatori virtuali: Iliad e Kena Mobile

Altre protagoniste del mercato di telefonia mobile sono Iliad e Kena Mobile. Nonostante l'azienda francese non abbia promosso nuove offerte in questo inizio 2019, continua ad avere un notevole successo commerciale, grazie anche allo sviluppo della rete propria e della crescita della rete unica WindTre, dove poggia la ricezione l'azienda francese.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sono tre le offerte lanciate da Iliad, con tutto illimitato in chiamate e sms e 40 e 50 giga in rete 4G+ rispettivamente a 6,99 e 7,99 euro al mese, mentre Iliad Voce è identica alle precedenti, con la sola differenza nei mega utilizzabili, 'solamente' 40, e nel prezzo, 4,99 al mese. Kena Mobile invece sembra confermare soprattutto Kena 5,99, minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G a 5,99 euro al mese.