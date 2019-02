Annuncio

Numerose sono le promozioni studiate appositamente dagli operatori di telefonia mobile per guadagnarsi una fetta di mercato sempre più grande e per poter sconfiggere la concorrenza. Le compagnie telefoniche che hanno lanciato sul mercato offerte veramente interessanti sono Iliad, ho.mobile e Kena mobile. Per ognuno di questi gestori mostreremo almeno una promozione e confronteremo prezzi e dettagli. Queste compagnie low cost hanno da subito conquistato un'ampia platea di clienti grazie anche ai bassi costi delle offerte proposte.

Offerta Iliad: i dettagli

La compagnia low cost Iliad, con la quale è possibile avere una sim anche grazie agli appositi totem presenti in molti centri commerciali, offre la promozione denominata Giga 50: essa ha un costo di 7,99 euro e consente di avere a disposizione 50 gigabyte alla velocita di 4G/4G+, minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi e mobili internazionali tra cui Europa Usa e Canada, sms illimitati verso fissi e mobili in Italia e minuti e sms illimitati più 4 gigabyte dedicati in Europa.

Tra i servizi inclusi nell'offerta ci sono i seguenti: la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo, la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo, l'avviso di chiamata e il filtro chiamate e sms.

L'offerta Ho.mobile

La promozione lanciata da ho.mobile ha un costo di 6,99 euro per clienti che provengono da numerosi gestori, tra cui Iliad, Kena e Poste Mobile (Pre-2014). Questa promozione permette di avere 50 giga, minuti illimitati e sms illimitati. Il costo della sua attivazione è di 9 euro, il costo della SIM di 0,99 euro (per chi non proviene da uno dei gestori sopracitati, la medesima promozione ha un costo di 9,99 euro al mese). Al fine di attivare l'offerta da 9,99€ al mese, che prevede l'erogazione anche di una sim, bisognerà sostenere un costo iniziale di 19,99€: 9,99 euro coprono il costo dell'attivazione e dell'acquisto di una sim, più una prima ricarica da 10 euro, da cui sarà scalato il rinnovo di 9,99€.

Kena mobile: vantaggi sia per clienti Iliad che per tutti

Kena mobile è una delle ultime nate fra le compagnie a basso costo. Essa consente di avere una promozione a soli 6,99 euro al mese. È possibile beneficiare di minuti illimitati per chiamare verso tutti i numeri fissi e mobili, sms illimitati verso tutti i mobili e 50 gigabyte di internet alla velocità di 4G. Questa offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad o da altre compagnie low cost, eccezione fatta per chi proviene da ho.mobile, rabona, noitel e Nexus. Per chi non proviene da Iliad questa offerta costa 11,99 euro ogni 30 giorni e il contenuto del pacchetto è identico a quello sopra citato.